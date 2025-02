Juve-Empoli, sonori fischi dello Stadium al gol di Maleh: tifosi bianconeri spazientiti

Lo Juventus ha accolto il gol del vantaggio dell’Empoli con una bordata di fischi nei confronti dei giocatori e dell’allenatore dei bianconeri: pubblico spazientito dalla prestazione della squadra di Thiago Motta

È iniziato in maniera disastroso per la Juventus il quarto di finale di Coppa Italia che sta andando in scena questa sera all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Dopo un avvio di gara a ritmi bassi e con diverse occasioni da gol sprecate malamente dai padroni di casa, i toscani sono passati in vantaggio con una pregevole conclusione da fuori di Maleh.

L’ex Fiorentina ha potuto calciare in maniera indisturbata dal limite dell’area, trovando l’angolino sulla destra di Mattia Perin. I tifosi della Juventus hanno reagito immediatamente sommergendo la squadra di fischi, mostrando sonoramente il proprio malcontento riguardo alla prestazione fornita. Pochi minuti dopo il gol, nuova bordata di fischi dello Stadium anche nei confronti di Teun Koopmeiners, colpevole di aver battuto una punizione completamente sbagliata. La maggior parte delle critiche, però, se le sta prendendo Nico Gonzalez: l’argentino ha sbagliato tutto quello che gli è passato tra le gambe questa sera, complicando notevolmente la prestazione dei compagni di squadra.

Juve graziata nel primo tempo, Empoli vicina al raddoppio: palo di Konatè

La prima frazione di gioco si è conclusa sul risultato di 1-0 per l’Empoli, vicinissima al raddoppio con Ismael Konatè nel recupero: da solo contro Perin, il ragazzo classe 2006 ha colpito il palo. La reazione dello Stadium è stata una nuova bordata di fischi nei confronti della Juventus, entrata negli spogliatoio con le orecchie basse e al termine di una prestazione ampiamente insufficiente.

Nell’intervallo Thiago Motta è chiamato a dare una scossa alla squadra, che è apparsa totalmente priva di una reazione efficace e incapace di impensierire l’Empoli. Insomma, un disastro completo il primo tempo della Vecchia Signora e i fischi dei tifosi sono la fotografia più calzante della serata.