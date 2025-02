Bufera Empoli sulla Juve: “Motta via stasera”

Clamorosa eliminazione in Coppa Italia per il club bianconero, battuto dai toscani ai rigori: nel mirino c’è il tecnico

Una prestazione decisamente negativa quella della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Non solo per l’eliminazione, arrivata ai rigori contro l’Empoli, ma anche e soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo.

Una vittoria storica per l’Empoli e una sconfitta che pesa tanto in casa bianconera, che vedono sfumare l’unico trofeo possibile per questa stagione, destinata a chiudersi senza titoli. E la furia dei tifosi esplode sui social. Oltre ad alcuni calciatori, nel mirino c’è soprattutto Thiago Motta.

“Deve andare via stasera”, “Non ci sono più le condizioni per andare avanti”, “cosa aspettano a licenziarlo?”. Sono solo alcuni dei commenti espressi su X da parte dei tifosi bianconeri che chiedono a gran voce l’esonero del tecnico. Ma non solo. Oltre a Motta nel mirino c’è anche Giuntoli: “A giugno va cacciata tutta l’area sportiva”.

Dopo questa eliminazione non ci sono più le condizioni per andare avanti, Thiago Motta va esonerato a fine stagione. Basta così — Velenø™ ha la febbre (@VlnN94) February 26, 2025

A prescindere di come finirà la stagione. A Giugno va cacciata tutta l’aria sportiva da Giuntoli a Motta perché il loro fallimento è colossale #Juve #Mottaout — ᗩᒪI & ᑕO. (@alsafar83) February 26, 2025

Cosa aspettano a licenziare motta?..cosa si inventerà a scusante…non siamo entrati concentrati ?no,non azzeccavano un passaggio e continui con quel gioco?.. — Alberto Brighenti (@AlbertoBri76523) February 26, 2025

Motta deve andare via STASERA — I LOVE JU (@Fuku_san_) February 26, 2025