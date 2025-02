Baroni e l’episodio incriminato dopo Inter-Lazio: “Non voglio perdere energie”

Lazio fuori dalla Coppa Italia dopo il ko di San Siro contro l’Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico biancoceleste

C’è delusione nelle parole di Marco Baroni dopo l’uscita di scena della Lazio dalla Coppa Italia. L’Inter si impone per 2-0 al ‘Meazza’ e stacca il pass per le semifinali.

L’allenatore ospite fa un appunto alla sua squadra, nonostante una prestazione generosa soprattutto per un’ora di gara: “Siamo dispiaciuti, abbiamo tirato tanto in porta, però non abbiamo fatto gol. Dobbiamo fare sicuramente meglio e continuare a lavorare”, spiega Baroni in conferenza stampa.

Il tecnico biancoceleste si sofferma sull’episodio incriminato del vantaggio di Arnautovic, con la posizione sospetta in offside di de Vrij davanti Mandas: “Fuorigioco sul primo gol? Sì, mi hanno detto questa cosa, ma non voglio dire altro. Mi dispiace che non sia stato visto. Ci sono delle classifiche, però non voglio perdere energie su aspetti che non posso cambiare. Noi andiamo avanti con il nostro stile e la nostra impronta, senza mollare di un centimetro”.

Sui risultati deludenti delle ultime partite della Lazio: “Gli obiettivi li ha indicati la società, abbiamo cambiato tanto ma vogliamo competere in ogni competizione. Siamo molto delusi perché oggi volevamo andare avanti, ben vengano le pressioni. Non cercheremo mai alibi”. Infine sulle condizioni di Romagnoli, uscito per infortunio all’intervallo: “Aveva l’adduttore un po’ carico e non volevamo rischiarlo”.