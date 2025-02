Dubbio fuorigioco de Vrij sul gol di Arnautovic: cosa dicono le immagini

Il gol dell’attaccante austriaco potrebbe essere viziato da una posizione di fuorigioco: Mandas sembra ostacolato nella visuale da de Vrij

La Lazio esce sconfitta dal campo dell’Inter nei quarti di finale di coppa Italia. I biancocelesti non giocano male, ma pagano la scarsa vena realizzativa dei propri calciatori. Al contrario l’Inter finalizza al meglio le occasioni avute a disposizione e porta a casa una vittoria che fa bene anche al morale in previsione dello contro al vertice contro il Napoli.

Un successo che arriva grazie alla perla di Arnautovic che sblocca il match sul finire del primo tempo con una splendida conclusione a volo. Un’azione che potrebbe però essere macchiata da una posizione di fuorigioco.

C’è qualche dubbio, infatti, sulla posizione di de Vrij al momento in cui l’austriaco lascia partire il tiro. Il difensore olandese sembra essere davanti a tutti i calciatori della Lazio, ma non solo: la sua posizione sembrerebbe ostacolare la visuale di Mandas. Il portiere biancoceleste, infatti, pare spostarsi prima del tiro di Arnautovic proprio per riuscire a vedere.

Inter-Lazio, dubbi sul gol di Arnautovic

I dubbi permangono anche perché le immagini disponibili non chiariscono del tutto la posizione del difensore olandese e quanto questi possa aver impedito al portiere di vedere partire la conclusione di Arnautovic.

👀 #InterLazio – Qualche dubbio sulla posizione di #DeVrij sul gol di #Arnautovic. #Mandas sembra spostarsi prima della conclusione dell’austriaco per avere visuale sul tiro. Servirebbe una visuale dal retro porta per avere più certezze 📲L’analisi di @maugirzio_russo pic.twitter.com/iNv3o0TKKh — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 25, 2025

Una visuale da dietro la porta avrebbe potuto fugare via ogni dubbio sulla presunta posizione di fuorigioco di de Vrij. Resta quindi l’incertezza sulla regolarità della rete che ha aperto il match.