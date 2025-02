Pioggia di firme e Ranieri show: la Roma mette le ali

La Roma vola con Claudio Ranieri in panchina. I numeri del tecnico giallorosso sono infatti straordinari: ha una media da 2,5 punti a partita ed è reduce dal decimo risultato utile consecutivo.

La vittoria contro il Monza per 4-0 ha permesso poi ai giallorossi di raggiungere quota 40 punti, a due punti dalla Fiorentina e a sette dalla Lazio, quinta in classifica. Ranieri, del resto, non ha mai fatto troppo mistero del suo obiettivo. Ha gestito la rosa e le risorse a disposizione senza mollare mai il campionato, con l’ambizione di compiere un altro miracolo sportivo. Nel frattempo, il calciomercato della Roma ha vissuto un’accelerazione importante nell’ultimo periodo, con l’annuncio del prolungamento del contratto di Niccolò Pisilli.

Il classe 2004, che era in scadenza nel 2026, è stato al centro della puntata di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’. Si è parlato anche degli altri prolungamenti, con uno sguardo alla situazione di Hummels, che deciderà il suo futuro solo nei prossimi mesi. Tra gli argomenti trattati, anche i rinnovi degli altri giovani della Primavera: oggi sono stati annunciati di Mannini e Romano, e si attendono novità su Marazzotti.

Ranieri e l’annuncio sul nuovo allenatore

Per quanto riguarda invece il nuovo allenatore, ieri Claudio Ranieri è stato molto chiaro ribadendo la sua volontà di lasciare a fine stagione la panchina giallorossa, per dedicarsi al ruolo da dirigente: “Togliere il dubbio? Ancora? Non cambio idea no. Pensiamo a far bene, questa è la cosa che più mi preme onestamente”.

Un annuncio arrivato dopo la partita, in risposta anche a ciò che aveva detto Ghisolfi a ‘Sky Sport’: “Spero che possa cambiare idea ma è stato chiaro e stiamo lavorando per la prossima stagione”.