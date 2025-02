PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0: Arnautovic da urlo, fantasma Taremi

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri staccano il pass per le semifinali grazie alla prodezza di Arnautovic e al rigore trasformato da Calhanoglu

L’Inter non lascia per strada neanche la Coppa Italia. I nerazzurri, malgrado l’ampio turnover operato da Simone Inzaghi in vista dello scontro scudetto di Napoli, regolano per 2-0 la Lazio e restano l’unica squadra italiana in corsa su tre fronti.

Partono meglio gli ospiti con Martinez provvidenziale su Isaksen, l’Inter cresce nel corso del primo tempo e prima dell’intervallo trova l’eurogol di Arnautovic che non lascia scampo a Mandas. Proteste della Lazio per la posizione sospetta di de Vrij davanti la visuale del portiere. I nerazzurri controllano le operazioni e nel finale grazie al rigore trasformato dal neo entrato Calhanoglu chiudono i conti.

Delude ancora Taremi, fantasma e oggetto misterioso, mentre nell’undici di Baroni male soprattutto Tchaouna e Gigot. Inzaghi, che per infortunio perde anche Darmian, è atteso adesso dal doppio derby in semifinale contro il Milan.

INTER

Martinez 7

Pavard 6

De Vrij 6,5

Bisseck 6,5

Darmian 6 (22′ Dumfries 6,5)

Frattesi 5,5 (84′ Barella SV)

Asllani 5,5 (63′ Calhanoglu 7)

Zielinski 7

Dimarco 6 (63′ Bastoni 6)

Taremi 4,5

Arnautovic 7,5 (63′ Correa 6,5)

Allenatore: Inzaghi 7

TOP Inter: Arnautovic 7,5 – Sofferente, quasi sul punto di uscire per una brutta botta, inventa un gol da cineteca sul finire del primi tempo che fa volare l’Inter in semifinale. Lotta e regala altri spunti di classe alla San Siro nerazzurra, che gli tributa una meritatissima standing ovation all’uscita dal terreno di gioco. L’urlo sotto la pioggia che fa felice Inzaghi.

FLOP Inter: Taremi 4,5 – Tutto il contrario di Arnautovic. Spento e indolente, mai pericoloso dalle parti di Mandas. Inzaghi lo tiene in campo per dargli fiducia, ma l’ex Porto resta un oggetto misterioso in maglia nerazzurra. E il pubblico continua a rumoreggiare…

LAZIO

Mandas 6

Lazzari 5,5

Gigot 4,5

Gila 6 (46′ Romagnoli 5,5)

Pellegrini 5,5 (60′ Tavares 6)

Guendouzi 5

Rovella 5,5

Isaksen 6,5 (78′ Ibrahimovic SV)

Dia 5,5

Zaccagni 5 (60′ Pedro 6)

Tchaouna 4,5 (60′ Noslin 5)

Allenatore: Baroni 5

TOP Lazio: Isaksen 6,5 – Subito frizzante dopo lo start: si beve la difesa interista e costringe Martinez a superarsi deviando in corner. Le azioni più pericolose dei biancocelesti nascono dalle intuizioni dello svedese, che alla distanza cala prima di lasciare il campo.

FLOP Lazio: Tchaouna 4,5 – Baroni lo butta nella mischia, ma l’attaccante numero 20 non risponde presente. Chiuso nella morsa di de Vrij, pasticcia e non sfrutta a dovere un paio di ripartenze potenzialmente pericolose nel primo tempo. Anonimo.

Arbitro: Fabbri 5,5

Coppa Italia, il tabellino di Inter-Lazio: Calhanoglu torna al gol, Tchaouna anonimo

INTER-LAZIO 2-0

39′ Arnautovic; 77′ Calhanoglu

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian (22′ Dumfries), Frattesi (83′ Barella), Asllani (63′ Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (63′ Bastoni); Taremi, Arnautovic (63′ Correa). A disposizione: Calligaris, Taho, Lautaro Martinez, Acerbi, Mkhitaryan, De Pieri, Alexiou, Berenbruch, Topalovic, Cocchi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1) Mandas; Lazzari, Gigot, Gila (46′ Romagnoli), Pellegrini (60′ Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (78′ Ibrahimovic), Dia, Zaccagni (60′ Pedro); Tchaouna (60′ Noslin). A disposizione: Furlanetto, Provedel, Belahyane, Provstgaard, Marusic. Allenatore: Baroni

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Asllani (I), Isaksen (L), Pellegrini (L), Ibrahimovic (L), Guendouzi (L), Dumfries (I)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′; spettatori 53.333