Novellino ‘trova’ subito squadra a Gasperini: “È il nuovo Sacchi” | ESCLUSIVO

A ‘TiAmoCalciomercato’ le parole di Walter Novellino, che incensa il tecnico dell’Atalanta ed investe Fabregas

Giorni caldissimi per gli allenatori della Serie A. Conte, Gasperini, Conceicao, Motta, Inzaghi, Palladino e per certi versi anche Ranieri sono tutti al centro delle discussioni e delle voci di mercato. Insieme a loro si stanno affermando negli ultimi mesi anche tecnici giovani ma al tempo stesso molto preparati, che stanno strappando sempre più consensi. Per parlare di questo argomento è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it uno degli allenatori più importanti nella storia del nostro calcio, Walter Alfredo Novellino.

“Io insegno anche a Coverciano, e devo dire che gli allenatori di oggi hanno fretta. Preferiscono partire molto da dietro, che è sicuramente un aspetto molto importante, ma secondo me la verticalizzazione resta fondamentale. L’obiettivo è arrivare per primi in porta. Oggi, in un calcio di uno contro uno, contano poi moltissimo i giocatori di qualità”, spiega l’ex tecnico di Sampdoria e Reggina. A proposito di nuove leve, negli ultimi due anni in Serie A più di uno si sta mettendo in mostra: “Quello che mi piace di più e ha convinto maggiormente è sicuramente Fabregas. Era a Coverciano con me: è molto attento, umile e allo stesso tempo si fa capire molto dai giocatori. Stimo molto anche Gilardino e Vieira. Palladino ha avuto qualche difficoltà, ma è sempre importante la società”.

Novellino vota Gasperini alla Roma: “Con Ranieri lavorerebbe bene”

Capitolo a parte merita poi anche Gian Piero Gasperini. L’attuale allenatore dell’Atalanta prima del match con l’Empoli ha annunciato l’addio alla Dea a fine stagione oppure al termine della prossima dopo aver raggiunto traguardi incredibili.

E Walter Novellino ha le idee chiarissime su di lui e su quale potrebbe essere la squadra adatta a lui: “Io dico Gasperini alla Roma. A me lui piace molto. Ho registrato tutte le sue partite. Per me è il nuovo Sacchi, ha trasferito tanto agli allenatori. Mi dispiace del suo addio all’Atalanta. La Dea ha un’ottima società e i risultati sono ottimi. Lui poi rende al massimo quando tutte le componenti sono al posto giusto. Ha avuto delle difficoltà con dei giocatori, ma i risultati sono dalla sua parte. Per me, Gasperini alla Roma lavorerebbe anche bene con Ranieri”.