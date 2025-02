Ancelotti torna in Serie A: gli hanno offerto pieni poteri nel club

Dalla Spagna l’incredibile indiscrezione sulla chiamata all’attuale allenatore del Real Madrid per un ritorno in Italia

La stagione del Milan rischia di diventare fallimentare. I rossoneri sono settimi in campionato, a 8 punti dal quarto posto, fuori dalla Champions League al playoff e con un allenatore cambiato in corsa a dicembre. La squadra di Conceicao ha ora due obiettivi precisi: il primo è provare la rimonta sulla Juventus a partire dal recupero di domani sera in casa del Bologna. Con una vittoria il Milan salirebbe a 44 e quindi tornerebbe a 5 punti dal quarto posto e 3 dal quinto della Lazio con lo scontro diretto previsto domenica sera che diventa vitale. Ma la sfida è tutt’altro che semplice contro la squadra di Italiano che ha gli stessi punti in classifica e le stesse aspirazioni. Un pareggio rischia di cambiare pochissimo. L’altro possibile obiettivo è alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno, la Coppa Italia: i rossoneri sono in semifinale e aspettano Inter o Lazio.

In ogni caso il destino di Sergio Conceicao appare segnato sulla panchina del Milan. C’è un contratto fino al 2026 ma con la facoltà da parte del club di esercitare la risoluzione alla fine di questa stagione ed è assai probabile che questo avverrà. Anche perché i risultati non sono dalla sua parte, per sperare nella conferma dovrebbe centrare i due obiettivi sopracitati. Così si rincorrono le indiscrezioni sul suo successore, con la suggestione Antonio Conte se dovesse davvero lasciare il Napoli (difficile) o Roberto De Zerbi. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, il Milan avrebbe tentato il tutto per tutto per riportare a casa Carlo Ancelotti.

Dalla Spagna: il Milan chiama Ancelotti e gli offre pieni poteri

A riportare la notizia bomba è Eduardo Inda a ‘El Chiringuito de Jugones’: “Mi hanno detto che il direttore generale del Milan ha parlato con Carlo Ancelotti. Gli ha detto che se lascerà il Real Madrid, per lui si apriranno le porte del Milan, dove è stato già giocatore e anche allenatore”. Ancora più in particolare, la proposta rossonera sarebbe di concedergli pieni poteri e una sorta di ruolo da manager. Quindi da allenatore ma con facoltà di fare mercato in entrata e anche in uscita.

Con lui i rossoneri vorrebbero ritrovare una direzione precisa, non lasciare che il progetto sbandi ancora. In tutto questo c’è di mezzo il Real Madrid, che Ancelotti ha dichiarato più volte di non voler lasciare assolutamente i Blancos e per far sì che questo accada la decisione dovrà essere meramente di Florentino Perez. Anche perché il contratto dice ancora giugno 2026. Di certo se il presidente del Real deciderà per il divorzio non mancheranno le offerte ad Ancelotti: oltre al Milan c’è ancora il Brasile e i 20 milioni a stagione proposti dall’Arabia Saudita. Oltre alla suggestione affascinante legata alla Roma, che occupa come i rossoneri un posto speciale nel cuore di ‘Carletto‘.