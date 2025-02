Roma, Marin firma con il Psg: le cifre e la verità sul rilancio giallorosso

Le ultime notizie legate al calciatore che ha detto sì al club francese: ecco i dettagli dell’accordo

Renato Marin ha detto sì al Psg. Le notizie di gennaio sono state quindi confermate, e adesso si attende solo l’ufficialità del trasferimento a zero del giovane portiere alla corte di Luis Enrique. In questi giorni, si sono susseguite tante voci sui motivi che hanno spinto il giovane calciatore a lasciare la Capitale, dove si è affermato attirando l’interesse di Juve, Inter, Liverpool e di altre società straniere. Secondo una prima ricostruzione, l’estremo difensore nato in Brasile ha detto sì ad un contratto da circa 3-400.000 euro a stagione, cifra a cui si aggiunge un premio alla firma.

Marin: il corteggiamento del Psg nasce un anno fa

La Roma nelle ultime settimane ha provato a pareggiare l’offerta dei transalpini ma Marin, da tempo in contatto con l’allenatore Luis Enrique, aveva già preso la sua decisione, dichiarando la sua disponibilità ai parigini. Da parte sua, la Roma ha preferito non insistere e puntare su un’altra strategia.

Di certo la vicenda Marin parte da lontano. La scorsa estate, quando c’era un’altra gestione, ci sono stati degli episodi che hanno messo subito in salita la trattativa, con il giocatore che sarebbe rimasto deluso da alcuni comportamenti della società. La prima offerta del club di Trigoria di fine estate era quindi distante dalle aspettative del ragazzo, che poi ha preferito dire sì alla corte insistente del Psg.