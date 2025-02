Pericolo Guardiola, la Juve spara altissimo: richiesta faraonica

I bianconeri senza Champions rischiano di dover rinunciare a qualche pezzo pregiato: c’è lo spettro City

La Juventus, come il più classico dei detti calcistici, vince ma non convince. A Cagliari arrivano tre punti fondamentali per la corsa Champions grazie al gol di Vlahovic, ma il secondo tempo non lascia sensazioni particolarmente positive. Questo vale per la squadra, per i singoli ma anche e soprattutto su Thiago Motta. In particolare l’allenatore italobrasiliano rimane al centro della bufera dei tifosi per la gestione della rosa e le scelte di formazione. In primis l’utilizzo costante, anche se non in condizioni dichiaratamente top, di uno spento Koopmeiners al posto di un vivo Thuram.

E ancora i tanti infortuni, con l’ennesima ricaduta di Cambiaso e Douglas Luiz anche loro non al meglio. Inoltre nell’eliminazione clamorosa patita in Olanda dal PSV, Motta non ha optato in ogni caso per le due punte anche in un momento di difficoltà ed è partito nuovamente con Kenan Yildiz in panchina. Anche il turco è diventato una questione, per qualche esclusione dal 1′ di troppo. Ieri il numero 10 ha sbagliato un paio di gol e ha fatto anche mea culpa nel postpartita, nonostante le parole di incoraggiamento del tecnico. A ‘Juve Zone’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista di ‘La Repubblica’ Emanuele Gamba ha parlato così di Kenan Yildiz: “Da quello che mi risulta Yildiz in questo momento è molto giù di forma fisicamente. Poi, è chiaro che non essendo così empatico Thiago Motta, Yildiz si senta un po’ escluso“.

Juve, minaccia Premier per Yildiz: 90 milioni per il City

Il presente e il futuro sono tutti da scrivere per la Juventus come per Kenan Yildiz. I bianconeri devono assolutamente entrare in Champions League, altrimenti le conseguenze a livello finanziario e quindi tecnico rischiano di essere pesantissime. Ad esempio il pericolo è quello di dover vendere un big e uno di quelli con più mercato è senza dubbio l’ex talento delle giovanili del Bayern Monaco.

Di lui parlano parecchio in Inghilterra, ad esempio. Secondo il portale ‘Caughtoffside’, la Juve infatti potrebbe prendere in considerazione la cessione del classe 2005, essendo il giocatore più costoso in rosa e quindi asset tecnico ma anche economico importantissimo. In particolare l’interesse principale arriverebbe dal Manchester City di Pep Guardiola, con i bianconeri che potrebbero prendere in considerazione offerte faraoniche tra 80 e 90 milioni di euro. Giuntoli sa benissimo delle tante big su Yildiz, ad esempio Chelsea, Liverpool e Manchester United. Ad esempio i Red Devils pensano a lui per sostituire Rashford, che ora è in prestito all’Aston Villa e anche in caso di mancato riscatto non resterà a Old Trafford. Il Liverpool dovrà colmare la probabile lacuna lasciata da Salah. Infine, lo stesso portale inglese riporta che il giovane numero 10 bianconero avrebbe espresso il suo desiderio di trasferirsi in Premier League. Ad ora, Kenan resta saldamente una pedina fondamentale in generale per la Juventus che lo ha blindato e vuole puntarci. Si vedrà quello che gli eventi diranno.