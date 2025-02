Nuova panchina per Conte: la scelta è fatta

Antonio Conte e l’addio possibile al Napoli dopo un solo anno, ecco la squadra che può allenare: inizia la rivoluzione delle panchine

Il cambio della guardia in vetta alla classifica è il verdetto più significativo di un turno di campionato che non è stato decisamente banale, riservando non poche sorprese. Il Napoli ha ceduto il passo all’Inter, con la sconfitta contro il Como, a una settimana dallo scontro diretto che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto.

Contrariato Antonio Conte, e non potrebbe essere diversamente, dopo una gara che i suoi hanno giocato all’altezza del loro rango soltanto per metà, prima di subire, nel secondo tempo, le iniziative avversarie, fino alla sconfitta. Ma il malumore dell’allenatore pugliese va anche oltre e potrebbe portarlo a dire addio ai partenopei già alla fine della stagione, nel momento in cui nella sua visione non dovessero esserci le giuste prospettive e la comunione di intenti con De Laurentiis.

Non l’unica panchina che potrebbe cambiare proprietario, quella del Napoli. Su Calciomercato.it, abbiamo affrontato il tema del valzer delle panchine in Serie A, con Conte, Thiago Motta, Conceicao e altri tra i principali protagonisti. Sottoponendo ai nostri utenti i diversi intrecci che potrebbero derivarne.

Valzer delle panchine, tutti aspettano Conte al Milan: il sondaggio parla chiaro

Nel consueto sondaggio indetto dalla nostra redazione sul profilo ‘X’ di Calciomercato.it, tra le varie ipotesi quella largamente più votata come quella maggiormente suggestiva è stata quella che potrebbe vedere Antonio Conte al Milan.

Ipotesi che ha raccolto il 39,1%, destinata dunque a suscitare una certa attesa qualora dovessero esserci da qui in avanti dei rumours particolarmente consistenti. Meno quotate le altre piste per la panchina, con De Zerbi all’Atalanta che sarebbe più intrigante di Allegri alla Roma, secondo i votanti.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨A fine stagione, valzer degli allenatori e tante panchine da occupare. Quale sarebbe l’incastro migliore? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 24, 2025

Quanto all’eventuale sostituto di Conte, non scalda i cuori un Gasperini al Napoli, che nel sondaggio in questione ha raccolto pochissimi voti.