Da Conte a Thiago Motta e Conceicao: si scatena il valzer delle panchine – Calciomercato.it

Le panchine di Juventus, Milan, Napoli e di altre big nell’incertezza più totale: le ultime sulla posizione di Thiago Motta, Conte, Conceicao e di altri tecnici

La stagione calcistica sta entrando nel vivo, con gli ultimi mesi che saranno determinanti per gli esiti in campionato e nelle coppe. In Serie A, specialmente, verdetti tutti aperti e incerti, in un torneo contrassegnato finora da un grande equilibrio. Ciò che accadrà sarà fondamentale per definire anche il futuro di praticamente tutte le big.

Allenatori in discussione e che potrebbero lasciare le rispettive panchine, con tensioni, rumours, ribaltoni, colpi di scena all’orizzonte. Un panorama piuttosto variegato e che coinvolge diversi protagonisti. Ne abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda su Youtube, con Alessio Lento e Carlo Roscito, analizzando i possibili scenari che potrebbero delinearsi da qui a fine stagione per quanto concerne la guida tecnica delle formazioni più accreditate del nostro campionato.

Serie A, rivoluzione allenatori: tutti gli intrecci per Thiago Motta, Conte, Gasperini

Nel nostro punto sugli allenatori, soltanto Simone Inzaghi all’Inter appare un po’ più sereno, in questo momento. Per tutti gli altri, c’è molto da vedere. Gasperini, Conte, Palladino, Thiago Motta, Ranieri, Sergio Conceicao, sono in bilico e alcuni con il destino legato tra loro.

Le recenti dichiarazioni hanno messo nell’occhio del ciclone soprattutto Gasperini e Conte, che per motivi diversi potrebbero lasciare Atalanta e Napoli. Per il primo, si preannuncia la fine di un ciclo, per il secondo pesano le divergenze con De Laurentiis e con la società sul mercato. Proprio il tecnico bergamasco potrebbe essere un candidato per la panchina azzurra. Mentre l’ex Ct della Nazionale potrebbe diventarlo per il Milan, dove i risultati di Sergio Conceicao non convincono.

Il nome di Gasperini è caldo anche per la Roma, dove Ranieri a fine anno passerà dietro la scrivania. Sulla lista dei giallorossi, ci sono, però, anche Ancelotti e Allegri. Nel frattempo, alla Juventus, Thiago Motta prova ad aprire una striscia vincente ma a sua volta non è certo della permanenza: l’arrivo in Champions, probabilmente, decisivo per l’italobrasiliano. In crisi aperta invece Palladino alla Fiorentina, con tre ko consecutivi che ne mettono in discussione la posizione.