Nico Paz, ma non solo: i 5 calciatori classe 2004 più preziosi in Serie A

Non solo Nico Paz, scopri i 5 giocatori nati nel 2004 più preziosi in Serie A: la classifica completa vi lascerà spiazzati

Sta incantando la Serie A a suon di giocate, gol e assist. Nico Paz è uno dei calciatori più talentuosi del nostro campionato ed è nato nel 2004. Non è più un bambino, ma resta un prospetto ancora giovane e che potrà calcare palcoscenici molto importanti se riuscirà a non perdersi. Il Como se lo sta coccolando e lui ha risposto con 6 reti e 4 assist da quando è iniziata la stagione.

Il futuro di Nico Paz è ancora un rebus, in un nostro sondaggio è l’Inter la squadra accostata maggiormente al calciatore, ma gli occhi di tutta Europa sono su di lui. Abbiamo, quindi, deciso di fare un focus sui 5 calciatori nati nel 2004 più preziosi, che giocano oggi in Serie A. La classifica sarà basata su dati Transfermarkt e sarà in ordine crescente. Non saranno presenti giocatori attualmente in prestito in altri campionati, come Kayode.

Goglichidze, la sorpresa nell’Empoli

Un inizio di stagione ad altissimi livelli, poi un crollo nella seconda metà del campionato. Il georgiano ha vissuto un girone d’andata clamoroso, per poi finire risucchiato nel tornado che sta mettendo nei guai l’Empoli. Goglichidze ha un valore di mercato di 8 milioni di euro, gli stessi di Matturro, ma ha giocato molte più partite in questo campionato e l’abbiamo voluto premiare.

Arrivato dalla Georgia a gennaio 2024, il quasi 21enne ha subito conquistato un posto da titolare in questa stagione, fino alle ultimissime uscite. Nel recente periodo ha iniziato a subentrare dalla panchina, segnale di una fase non così positiva della sua stagione. Resta comunque un ottimo prospetto, che ha sfiorato la Roma nel calciomercato di gennaio.

Belahyane, il neo arrivato in casa Lazio

Lo scorso 3 febbraio è stato ufficializzato anche sul sito ufficiale della Lazio, ma ha debuttato ufficialmente con i biancocelesti solo nello scorso weekend contro il Venezia. Approdato dal Verona, il valore di Belahyane è di 10 milioni di euro e questo gli ha permesso di entrare in questa top 5. Il mediano aveva impressionato a inizio stagione con i gialloblu, nonostante una classifica non così esaltante della squadra.

Dopo numerosi rumors di mercato, è stata la Lazio ad acquistarlo a titolo definitivo e a puntare su di lui per il suo centrocampo. Un altro talento di prospettiva, che ha fatto il suo salto di qualità con i biancocelesti. Lotterà per conquistare un posto in Champions League il prossimo anno. Scenario molto complesso, ma non impossibile.

Niccolò Pisilli, cuore di Roma

Tutta la trafila nelle giovanili, per poi debuttare in prima squadra e diventare ufficialmente un calciatore della rosa principale dalla scorsa estate. Niccolò Pisilli sta vivendo un sogno ed è riuscito a conquistare anche una medaglia di bronzo in questa nostra classifica. Il calciatore della Roma ha un valore di mercato di 12 milioni di euro e ha già segnato 3 gol in questa stagione.

Due di questi sono risultati decisivi contro il Venezia in campionato, ma soprattutto contro il Porto in Europa League per superare i playoff. Claudio Ranieri ha puntato fortemente su di lui e il classe 2004 sta rispettando le buone aspettative sul suo conto. Il valore di mercato potrebbe anche salire fino al termine della stagione, soprattutto se la Roma dovesse ottenere risultati importanti.

Nico Paz, il predestinato dal Real Madrid

Siamo partiti proprio da lui e non potevamo che incontrarlo ai piani più alti della classifica. Nico Paz è secondo tra i calciatori nati nel 2004 con il valore più alto, tra quelli che militano in Serie A. Valutato da 20 milioni, da Transfermarkt, siamo certi che al prossimo aggiornamento, di metà marzo, il suo costo schizzerà molto più in alto, scavalcando anche l’attuale primo classificato.

Lo spagnolo è 25° al mondo tra i 2004 con il valore maggiore, ma quasi sicuramente rientrerà nella top 15 nei prossimi mesi. Approdato dal Real Madrid la scorsa estate, ha lasciato un impatto clamoroso nel nostro campionato. Il talento cristallino e la tecnica, non lasciano dubbi: è un predestinato che non c’entra nulla con la lotta salvezza. Ha margini di crescita e potrà diventare un top mondiale.

Santiago Castro, la rivelazione del Bologna

In estate si pensava che sarebbe stato Dallinga il centravanti titolare del Bologna, ma mai considerazione fu più sbagliata. Approdato a gennaio del 2024, Santiago Castro si è preso la Serie A in questa stagione, realizzando 8 gol e 8 assist. Il suo valore di mercato è di 25 milioni di euro e anche lui è destinato a scalare la classifica totale, che lo vede ora al 17° posto tra i classe 2004.

Una vera e propria rivelazione anche in casa Bologna, con Vincenzo Italiano che lo ha saputo valorizzare sin da subito, rendendolo un perno fondamentale dei rossoblu in piena corsa europea. Anche per Castro sono diverse le squadre che lo stanno osservando, ma bisognerà spendere cifre importanti per provare a strapparlo agli emiliani.