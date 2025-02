Nico Paz brilla e strega tutti: deciso il futuro del centrocampista

Il calciatore del Como protagonista anche oggi nel match tra il Como e il Napoli. Il centrocampista ha stregato davvero tutti

Con due vittorie prestigiose, il Como di Cesc Fabregas si è allontanato in maniera importante dalla zona retrocessione. Domenica scorsa il club lombardo ha sorpreso tutti battendo a Firenze la Fiorentina di Raffaele Palladino grazie ai gol di Nico Paz e Assane Diao.

Poche ore fa l’attaccante esterno è stato decisivo anche contro il Napoli. L’ex Betis ha realizzato la rete che ha condannato la squadra di Antonio Conte sul 2 a 1. Non è arrivato, invece, il centro del nazionale argentino, ma il segno lo ha lasciato comunque, servendo il passaggio vincente per il compagno. Gli assist in campionato per Nico Paz sono così cinque. Le reti del classe 2004, invece, sono ben sei. La prima è arrivata il 19 ottobre scorso contro il Parma, poi si è ripetuto contro la Roma e il Lecce nel mese di dicembre. A gennaio, poi, ecco i centri contro l’Udinese e l’Atalanta. Infine, come detto, quello contro la Fiorentina.

Nico Paz è senza dubbio il grande protagonista del Como, che sta stupendo tutti e che sta meritando di salvarsi, grazie alle idee di calcio di Cesc Fabregas. Il club lombardo, però, non può certo ritenersi una sorpresa visti i soldi investiti sul mercato, ma le vere ambizioni del Como le vedremo la prossima stagione, quando inevitabilmente verrà alzata l’asticella.

Como, futuro Paz: il punto della situazione

Il prossimo calciomercato ci farà capire molto. Il Como ci ha dimostrato di essere pronto a fare altri investimenti importanti, ma le attenzioni, innanzitutto, saranno puntate su Nico Paz. Il club si è detto pronto a trattenerlo e di non avere alcuna intenzione di cederlo. Il classe 2004, però, continua ad essere osservato dal Real Madrid, che potrebbe decidere di riportarlo alla base. Il giocatore, inoltre, piace a mezza Serie A.

Proprio Nico Paz è il protagonista del sondaggio su X, proposto dalla redazione di Calciomercato. Ai nostri utenti abbiamo chiesto dove vedrebbero meglio il talento argentino nella prossima stagione. A raccogliere più voti è stata l’Inter, con il 29,5%, che ha preceduto il Real Madrid (24,6%). Il Como, così come il Milan, invece, è stato scelto dal 23%.