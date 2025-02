Milan, UFFICIALE: “Allenatore sollevato dall’incarico”

E’ arrivato il comunicato da parte del club rossonero che non lascia più alcun dubbio: il punto della situazione sulla panchinaÂ

Ora non ci sono più dubbi. La sua avventura al Milan è davvero terminata. La notizia era nell’aria da tempo, ma proprio in questi minuti il club rossonero ha ufficializzato la separazione dall’allenatore.

Per Daniele Bonera al Milan Futuro è dunque finita: “AC Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista. AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all’interno del Club e dello staff di Milan Futuro“.

Milan, scelto il dopo Bonera

Il club rossonero, proseguirà con l’ex terzino, tornato a Milanello solo pochi giorni fa. La sua presenza, però, non è bastata a dare la giusta scossa alla squadra, che ha perso anche contro il Pescara nell’ultima partita. Per il Milan Futuro è dunque pronto un nuovo allenatore: a Carnago arriverà un altro ex terzino, Massimo Oddo. Sarà lui a provare a salvare i giovani rossoneri.

L’annuncio è atteso nelle prossime ore. L’italiano erediterà una squadra che dopo il ko contro il Pescara, arrivato nonostante il ritorno al gol di Camarda, si trova al diciottesimo posto in classifica. I rossoneri dopo 28 partite hanno raccolto solamente ventidue punti. La salvezza, senza passare dai playout, appare davvero complicata visto che la 15a piazza è lontana otto lunghezze. Il prossimo 2 marzo, però, si giocherà una sfida fondamentale, contro il Legnago Salus, fanalino di coda del Girone B di Serie C. E’ da qui che i rossoneri sperano di ripartire