Svolta Milan, esonero e accordo col nuovo allenatore

Cambiamenti in panchina al Milan nell’immediato, esonero e nuovo tecnico pronto a subentrare: c’è l’accordo

Inizia una nuova settimana per il Milan, particolarmente delicata dopo che gli ultimi sette giorni hanno visto i rossoneri messi a dura prova da risultati fortemente negativi. I rossoneri sono prima usciti dalla Champions League per mano del Feyenoord, quindi si sono resi protagonisti nel weekend di un’altra brusca frenata in campionato, con la sconfitta contro il Torino che allontana nuovamente, almeno per il momento, il quarto posto in classifica, distante otto lunghezze, anche se con una gara da recuperare.

Clima non entusiasmante dalle parti di Milanello, per usare un eufemismo, ma non ci si può permettere di farsi prendere dallo sconforto. Incombe un calendario ancora fitto di impegni, con due match che saranno decisivi per il prosieguo della stagione rossonera. Con Bologna e Fiorentina, due veri e propri scontri diretti, il Diavolo si giocherà forse le chances determinanti per continuare a correre per l’Europa che conta.

Sergio Conceicao e soci devono riscattarsi, il portoghese si gioca la conferma e molti big in campo a propria volta devono dimostrare il loro valore, espresso troppo a corrente alternata. Nel frattempo, arriva un’altra svolta in panchina all’interno del club rossonero.

Milan Futuro, esonero per Bonera: Oddo prende il suo posto in panchina

A saltare, è la panchina di Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro. Il tecnico paga i risultati poco incoraggianti della compagine giovanile rossonera, impegnata nel campionato di Serie C, girone B, dove si trova al terzultimo posto in classifica con 22 punti conquistati in 28 giornate.

Fatale per Bonera la sconfitta patita nell’ultimo turno in casa del Pescara per 3-2, dopo l’iniziale vantaggio segnato da Camarda. Il club avrebbe l’intesa, per prendere il suo posto, con Massimo Oddo, altro ex giocatore del Diavolo che con la maglia rossonera ha scritto importanti pagine di storia. L’ultima esperienza in panchina dell’abruzzese, classe 1976, al Padova, lo scorso anno, per poche partite nel finale di stagione.