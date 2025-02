Milan, destino segnato per Conceicao: caccia aperta al nuovo allenatore

Il Milan di Sergio Conceicao non decolla, rossoneri pronti ad un nuovo avvicendamento in panchina: è già iniziata la ricerca del nuovo tecnico, tutte le opzioni

Il Diavolo vede l’inferno, e mai come stavolta non è una frase fatta, tutt’altro. Stagione davvero durissima per il Milan, uscito dall’Europa e in difficoltà in campionato. Assai lontano dagli standard che ci si auspicava il club rossonero. E nemmeno il cambio in panchina tra Fonseca e Conceicao ha sortito l’effetto sperato.

L’impatto immediato dell’ex Porto era stato incoraggiante, con la sorprendente vittoria in Supercoppa. Dopo, però, il Milan ha proseguito nell’andazzo claudicante della prima parte di stagione. E adesso, dopo aver abbandonato la Champions League, rischia seriamente di non farvi ritorno il prossimo anno. Ecco perché la posizione di Conceicao appare già segnata.

Il Milan ha già delle riflessioni in corso per il prossimo inquilino della panchina. Ne abbiamo parlato su ‘TiAmoCalciomercato’ in onda su Youtube, con Alessio Lento e Carlo Roscito, vagliando tutte le possibili opzioni dei rossoneri in merito alla figura del nuovo allenatore.

Il Milan del dopo Conceicao: Klopp, Conte, Allegri e non solo

Per Conceicao probabilmente decisiva in negativo la sconfitta di sabato con il Torino, che rischia di aver allontanato in maniera irrimediabile il quarto posto. Comunque dovesse finire la stagione, per i rossoneri, la sensazione è che la società possa esercitare a fine stagione la clausola per dire addio a Conceicao, in anticipo sulla scadenza del contratto a giugno 2026.

Passiamo quindi ai nomi che potrebbero rimpiazzare il tecnico lusitano. Su Calciomercato.it, abbiamo già parlato della suggestione Klopp per il Milan, pista non impossibile ma che appare complicata in questo momento, per l’attuale manager del gruppo Red Bull. Potrebbero esserci invece maggiori possibilità di vedere a Milanello Antonio Conte e Roberto De Zerbi, che potrebbero lasciare Napoli e Marsiglia, loro attuali domicili. Sullo sfondo, ci sono anche altri allenatori, che potrebbero essere tentati da un progetto come quello rossonero, se gli arrivasse una proposta: non vanno scartate le candidature dei vari Xavi, Allegri, Mancini e Sarri, tutti in attesa di una chiamata da una big per ripartire.