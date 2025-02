Milan, Sarri al posto di Conceicao: decisione presa

Il tecnico 66enne è fermo dal marzo di un anno fa, quando diede le dimissioni da allenatore della Lazio

Maurizio Sarri ha voglia di tornare ad allenare. Come ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’, la meta preferita rimane la Serie A anche se di recente ha ricevuto una proposta molto importante dall’Arabia Saudita.

Sarri, scintilla o resta fermo

Per ripartire, però, l’ex tecnico di Napoli, Juve e Lazio ha bisogno di un progetto serio e accattivante. “Negli ultimi dieci anni ho lavorato in club importanti, per questo spero di ricevere la giusta chiamata per tornare in campo. Deve esserci, però, quella scintilla… Altrimenti resto fermo“.

No al Milan?

Nei mesi scorsi Sarri avrebbe rispedito al mittente un contratto di sei mesi propostogli dal Milan dopo l’esonero di Fonseca e prima della virata su Conceicao. Su questo non ha voluto rispondere: “Preferisco non dire nulla, ma non ho vacillato sulle offerte che mi hanno fatto”.

Sarri in Serie A: il sondaggio di Calciomercato.it

Ma quale squadra italiana dovrebbe puntare su Sarri? Lo abbiamo chiesto in modo così esplicito ai nostri followers di X. L’opzione che ha preso meno voti di tutti è stata la Fiorentina. Qualche voto in più dei viola ha preso l’Atalanta, che saluterà Gasperini.

Sarri in Serie A: ecco chi dovrebbe puntare su di lui

Ha preso molti la Roma, 28,6%, ma quella giallorossa non è stata l’opzione più votata nel sondaggio di Calciomercato.it.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ‼️#Sarri non vede l’ora di tornare in panchina, ma aspetta un progetto che gli faccia “scattare la scintilla”: chi dovrebbe puntare su di lui?🧐 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 22, 2025

Milan, Sarri al posto di Conceicao

Per il 31% dei nostri utenti, infatti, è proprio il Milan la squadra che dovrebbe (ri)puntare su Sarri per la prossima stagione. Con tanti saluti a Sergio Conceicao, realmente appeso a un filo. O meglio, alla qualificazione alla prossima Champions League.