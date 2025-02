Sarri e la corte del Milan: “Ho ricevuto un’offerta ricchissima”

Il tecnico ex Lazio e Juventus si è raccontato in un’intervista e ha risposto alla domanda sull’offerta dei rossoneri e non solo

La stagione del Milan ha preso una piega negativa totalmente inaspettata fino a qualche mese fa. Dopo un mercato estivo importante – replicato a gennaio – i rossoneri con Fonseca non sono riusciti quasi fin da subito a stare al passo del Napoli e della corsa scudetto, scivolando indietro anche nella lotta Champions League. Fino all’esonero di Fonseca a fine dicembre dopo il pareggio contro la Roma, ma anche con l’arrivo di Conceicao poco è cambiato nel gioco e in altri aspetti.

Un boost c’è stato a livello di risultati, i punti in campionato lo testimoniano ma ad ora il Milan continua a non convincere e a stare ancora fuori dalla Champions, pur vicina. E soprattutto è arrivata una scottante eliminazione dalla Champions League. Conceicao è già in dubbio, a fine stagione il club può interrompere il rapporto e i segnali ci sono. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Maurizio Sarri, che i rossoneri avevano già sondato in maniera importante pochi mesi fa. Proprio il tecnico toscano oggi ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ in cui parla del ritorno in panchina e glissa sull’offerta del Milan, facendo però intendere tutto. “È stato complesso stare lontano dal calcio, ma anche per problemi di carattere personale: è venuta a mancare mia madre e mio zio a cui ero molto legato. Mia moglie è stata in terapia intensiva e anch’io ho subito un infortunio. Ci siamo ripresi dopo un periodo difficile”, racconta Sarri.

Milan, contratto di sei mesi a Sarri: la risposta del tecnico

Dopo le dimissioni dalla Lazio, Sarri non è ancora tornato in panchina: “Ho ricevuto diverse offerte, anche ricchissime dall’Arabia, ma nessuna di queste mi ha suscitato quel qualcosa in più da farmi accettare e ricominciare. Negli ultimi dieci anni ho lavorato in club importanti, spero di ricevere la giusta chiamata per tornare in campo, ma deve esserci quella scintilla, altrimenti resto fermo”. E allora la domanda sul Milan: “Se ho rifiutato un contratto di sei mesi con il Milan al posto di Conceicao? Preferisco non rispondere, le dico che ho non ho vacillato sulle proposte che mi hanno fatto. Dove mi sentirei a mio agio? In Serie A, in Italia, è il campionato che rispecchia al meglio le mie caratteristiche. Anche la Premier ha un fascino unico”.

Poi torna su due presidenti molto discussi e a dir poco vulcanici: “Sarò sempre grato a De Laurentiis. Lotito? Appare differente da ciò che è realmente, ho affetto per lui, ma ci sono state diverse discussioni soprattutto nell’ultimo periodo. Mi aspettavo dei rinforzi dopo un secondo posto conquistato e la vendita di Milinkovic Savic. Alla fine ho trasmesso il mio scontento alla squadra“. E ancora: “Il Como di Fabregas mi sta sorprendendo, apprezzo molto il progetto e la connessione con il club. È stato un mio giocatore quando allenavo al Chelsea, è un ragazzo molto arguto. Ci siamo incontrati e ha preso appunti sulla tattica. È un ragazzo umile”.