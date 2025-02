Mancini-Juve, annuncio a sorpresa: “Contatto”

Rivelazione clamorosa sul futuro della panchina bianconera. Motta non più saldo, con il club di Exor che si sarebbe mosso per l’ex Ct azzurro

Roberto Mancini di nuovo in Serie A, ma non alla Roma alla quale è stato accostato con forza a inizio stagione. Cioè quando i Friedkin dovevano sciogliere le riserve sul sostituto di De Rossi. La scelta poi è ricaduta su Ranieri.

Mancini resta in orbita Roma

Ma il nome dell’ex CT dell’Italia è tornato d’attualità per i giallorossi, ora alle prese con il successore dello stesso Ranieri. La proprietà americana ha fatto all-in su Ancelotti, ma non sarà semplice convincerlo a tornare nella Capitale, stavolta nelle vesti di allenatore.

Da capire poi la decisione di Florentino Perez, se in sostanza vorrà continuare con lui oppure affidare la guida del Real a Xabi Alonso.

Se non alla Roma, allora dove? Alla Juventus, dove Thiago Motta non sembra più così saldo dopo la cocente eliminazione agli spareggi Champions. L’italo-brasiliano deve arrivare tra le prime quattro per salvare la panchina, un traguardo tutt’altro che scontato per i bianconeri, specie per la squadra vista a Eindhoven.

“Mancini contattato dalla dirigenza della Juventus”

Mancini-Juve è una possibilità concreta per l’insider di mercato Enganche. Sul proprio profilo X, ha scritto che il tecnico jesino “è stato contattato dalla dirigenza della Juventus”.

🚨⚪️⚫️ Roberto #Mancini è stato contattato dalla dirigenza della #Juventus. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) February 22, 2025

“Profilo perfetto per ricostruire una squadra credibile e vincente”

E io dico magari…… — Danilo (@DaniPelado1) February 22, 2025

MA MAGARI.

Profilo perfetto per ricostruire una squadra credibile e vincente. — intenditoredippica 🐎 (@musetto_davanti) February 22, 2025

Magari! — Vittorio Giordano (@Vittoriog82) February 22, 2025

Sarebbe un upgrade e non da poco questa volta! 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 Almeno questo ha trofei in bacheca e non prospettive più o meno veritiere. 👍🏻 — #Facinoroso77🏳🏴 (@Massimi55490263) February 22, 2025

questa è buona cosa — Francesco Busbani (@FBusbani) February 22, 2025

Sarebbe fantastico! — AlbertOne (@AMalerba71) February 22, 2025



Il tweet di ‘Enganche’ ha ricevuto molti commenti, tra questi tanti in favore dell’approdo in bianconero dell’allenatore che in Italia ha allenato – e vinto – con Fiorentina, Lazio e soprattutto Inter.