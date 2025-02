Diao stende il Napoli, Conte sprofonda a Como: Inter primo in classifica

Diao fa impazzire il Sinigaglia, Napoli KO: tanti errori e un super Butez aiutano l’Inter di Inzaghi

Colpaccio del Como che dà continuità alla vittoria sul campo della Fiorentina, trovando i tre punti anche contro il Napoli di Antonio Conte. Decisiva la rete di Diao, ancora una volta protagonista assoluto.

Comincia malissimo al Sinigaglia per gli azzurri, che passano in svantaggio sin da subito a causa dell’autorete di Rrahmani. Il difensore kosovaro non guarda la posizione di Meret e passa male la palla al suo portiere, centrando la propria porta. Poco più tardi, il Napoli pareggia con Raspadori. I ritmi si alzano nel corso del primo tempo, con tanti errori difensivi e azioni da una parte e dall’altra.

Nel secondo tempo, il Como parte meglio, più aggressivo. Ma è il Napoli ad avere due chiare occasioni da gol, prima di subire la rete di Diao. Infatti, in un primo momento Butez compie un miracolo su un tiro ravvicinato di McTominay. Successivamente, Politano e Anguissa gestiscono male un contropiede e sciupano la chance per la rimonta. Su quest’occasione, si spengono le speranze azzurre.

Como-Napoli 2-1, Diao mattatore: gli azzurri cedono il primo posto

Nico Paz trova tra le linee Diao, complice un errore in fase di uscita di Rrahmani, e l’attaccante indirizza la palla nell’angolino, con un tiro a incrociare davvero imprendibile e preciso. Tutto il Sinigaglia esplode di gioia.

Non bastano gli sforzi nel finale e il forcing disperato per agguantare un misero punto. Gli azzurri hanno la palla gol del pareggio con Rrahmani, ma il suo tiro dal limite su assist di Okafor termina di poco a lato. Il Napoli ha l’occasione di ritornare in testa alla classifica nello scontro diretto al Maradona contro l’Inter, in programma sabato 1 marzo alle ore 18:00.

Como-Napoli 2-1

Marcatori: 7′ autogol Rrahmani, 17′ Raspadori, 77′ Diao

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta* 51; Lazio 47, Juventus* 46, Fiorentina* 42; Milan e Bologna 41; Roma* 37; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28, Cagliari* e Lecce; Verona* e Parma 23; Empoli* 21; Venezia 17; Monza* 14

*una partita in meno