Como-Napoli, che pasticcio di Rrahmani: la reazione dei calciatori dopo l’autogol

La gara del Sinigaglia si sblocca subito, al 7′ del primo tempo, su clamoroso errore tra Rrahmani e Meret.

Como-Napoli vale qualcosa in più dei tre punti per la formazione di Conte, che deve dare una risposta alla vittoria dell’Inter sul Genoa. Ma la gara comincia in salita, a causa di un clamoroso autogol di Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro riceve palla dalla destra, su una rimessa laterale di Politano, lontano oltre 20 metri dalla propria parte. Diao accenna un timido pressing e Rrahmani decide di evitare ulteriori problemi, rifugiandosi verso Meret senza però guardare la posizione del portiere. In effetti, il passaggio del centrale del Napoli è centrale, indirizzato verso lo specchio, mentre l’estremo difensore è decentrato, spostato verso destra.

La palla rotola, con Meret impossibilitato a raggiungerla. Il Como passa in vantaggio per l’autogol di Rrahmani, che capisce immediatamente di aver commesso una leggerezza costosissima e si mette le mani nei capelli. Meret, invece, si ferma di sasso a guardare il suo compagno, incredulo per l’errore commesso. Di Lorenzo, invece, da buon capitano rincuora subito Amir, dicendogli di stare tranquillo e che non è successo nulla.

I giocatori del Como, invece, hanno esultato sotto la curva, abbracciando Diao che è stato bravo a mettere pressione su Rrahmani.

Pochi minuti più tardi, il Napoli ha pareggiato con Raspadori, su errore in fase di impostazione del Como. Leggerezze da una parte e dall’altra tra i difensori delle due formazioni.