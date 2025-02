Via libera Calhanoglu per la Juve: intreccio bianconero

Il turco sta attraversando un momento non brillante della sua stagione e non è da escludersi un intreccio con con la Juventus

Non è un periodo particolarmente felice per l’Inter, che dopo il pareggio nel derby ha perso malamente con la Fiorentina e poi è uscita con le ossa rotte anche dal big match contro la Juventus. Tradotto 4 punti nelle ultime 4 partite che possono rivelarsi pesantissimi nella lotta scudetto, visto che c’era l’enorme chance di superare il Napoli anche lui in un momento di flessione. Invece la squadra di Conte resta davanti di due punti e tra otto giorni potrà sfruttare – se la distanza rimarrà almeno invariata – lo scontro diretto in casa. E può essere la partita che deciderà le sorti dello scudetto.

Tra i simboli del momento di appannamento dei nerazzurri c’è Hakan Calhanoglu che sta convivendo da diverse settimane con gli infortuni. L’assenza del turco è stata pesante, ma anche al rientro le sue condizioni fisiche sembrano ancora molto lontane dal top. In campionato non gioca 90 minuti addirittura da fine dicembre col Como, anche col Genoa potrebbe riposare e dare spazio ad Asllani. La forma dell’ex Milan per Inzaghi è fondamentale, su di lui l’Inter ha costruito buona parte delle sue fortune. Quest’anno ha segnato 6 gol in tutte le competizioni, ha sbagliato il suo primo rigore in nerazzurro – proprio col Napoli – e da qualche tempo è un po’ sparito dai suoi livelli. E questo non fa che alimentare pure qualche voce di mercato, con almeno quattro squadre già prontissime.

Il Newcastle pensa a Calhanoglu, Tonali resta nel mirino della Juve

In particolare di Hakan Calhanoglu si parla con insistenza in Inghilterra. Secondo il portale ‘TEAMtalk’, il Newcastle è la squadra principale che si è informata a proposito della sua situazione in vista del mercato estivo. Le possibilità che lasci l’Inter, si legge, sono in crescita e i Magpies sarebbero appunto tra i club in lizza. Le qualità del turco restano indiscutibili, nonostante il momento non felicissimo, per questo sono interessati anche altri club. Insieme a un altro club inglese di cui non si conosce l’identità, anche il Bayern Monaco ha mantenuto i contatti con gli agenti dopo aver fatto un tentativo la scorsa estate.

Il Newcastle – dove gioca anche il suo ex compagno al Milan Tonali – nel frattempo ha chiesto nuove informazioni su di lui, si sta tenendo aggiornato. E proprio Tonali è finito nel mirino della Juventus, può diventare un obiettivo forte per Giuntoli. Magari il giocatore dell’Inter può diventarne l’erede. Ma la pista più accreditata al momento sarebbe quella che porta in Arabia: i club sauditi sono pronti a fare una mossa concreta nel caso arrivassero segnali di apertura da parte di Calhanoglu. Col contratto in scadenza nel 2027, ma soprattutto 31 anni da poco compiuti, se dovesse arrivare un’offerta allettante per tutti, sia l’Inter che il calciatore potrebbero valutarla. Ed entrambe le parti starebbero comunque riflettendo sul da farsi. Il giocatore finora ha sempre smentito, ma la situazione può cambiare. E Marotta potrebbe ringiovanire puntando su un pallino come Samuele Ricci.