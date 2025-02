Juventus, maxi scambio per il colpo Tonali: non solo Douglas Luiz

Il centrocampista brasiliano si gioca il futuro alla Continassa nei prossimi mesi. Intanto Giuntoli inizia le manovre per l’ex milanista

La Juventus si lecca le ferite e cerca di ripartire dopo il tonfo contro il PSV Eindhoven, che è costata l’eliminazione dalla Champions League per la squadra di Thiago Motta.

L’obiettivo quarto posto è fondamentale in casa bianconera e la ‘Vecchia Signora’ non può fallire la qualificazione al massimo torneo continentale in vista della prossima stagione, per non pregiudicare ulteriormente la situazione finanziaria e il mercato estivo. Alla Continassa sono tutti sotto esame e non solo Motta, che ha incassato comunque la fiducia della dirigenza e non rischia al momento malgrado la debacle europea. Senza Champions, però, la situazione potrebbe cambiare e indurre la società a profonde riflessioni sulla guida tecnica. Thiago Motta deve cambiare marcia, così come diversi giocatori che finora stanno deludendo con la maglia della Juve.

Calciomercato Juve, sacrificio Yildiz: Tonali e Arda Guler per Giuntoli

Tra questi spicca Douglas Luiz, che non è riuscito a incidere dal momento del suo arrivo a Torino ed è stato frenato anche da alcuni problemi fisici. Il brasiliano ex Aston Villa ha saltato per infortunio le ultime due gare con Inter e PSV, mentre dovrebbe tornare nella lista dei convocati per la trasferta di Cagliari.

Il 26enne centrocampista si gioca la permanenza alla Juventus nei prossimi mesi e se la situazione non dovesse cambiare si aprirebbero le porte dell’addio dopo una sola stagione in bianconero. Il rendimento di Douglas Luiz non ha convinto e le premesse erano ben altre sul suo conto la scorsa estate. La dirigenza della Continassa ha speso oltre 50 milioni per il nazionale verdeoro e per non incorrere in una minusvelenza, inoltre, potrebbe offrirlo per arrivare ad altri obiettivi. Uno di questi è certamente Sandro Tonali, nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli per la mediana. Una possibilità porterebbe così allo scambio per l’ex rossonero con il Newcastle, che in casa Juve segue con interesse anche gli scenari su Yildiz.

Senza l’accesso in Champions la ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere costretta a sacrificare il turco per un assegno da almeno 80 milioni e per sostituirlo occhio al profilo del connazionale Arda Guler, nella lista dei bianconeri e che sta trovando poco spazio al Real Madrid.