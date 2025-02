Sacrificio Yildiz e quasi 200 milioni: tre per due Juventus

Juve fuori dalla Champions già ai playoff: la corsa al quarto posto in campionato diventa fondamentale per il prossimi mercato estivo

La Juventus manca uno degli obiettivi stagionali e adesso diventa vitale l’accesso alla prossima Champions League. Il tonfo contro il PSV Eindhoven è stato fragoroso, con la squadra di Thiago Motta che ha fallito l’accesso agli ottavi.

Il passaggio del turno avrebbe portato circa 15 milioni nelle casse della ‘Vecchia Signora’ tra premi e botteghino, nulla di paragonabile però al fondamentale incasso da almeno 70 milioni di euro grazie al pass per l’edizione della prossima Champions. Diventa cruciale quindi la corsa al quarto posto per Locatelli e compagni, con Motta che adesso non ha più bonus da giocarsi per non fallire l’obiettivo primario e tenersi stretta la panchina della Juve. Altrimenti anche la posizione del tecnico italo-brasiliano si farebbe delicatissima e non sarebbe certa una sua riconferma malgrado un contratto in scadenza nel 2027 con la società bianconera.

Calciomercato Juventus, via Vlahovic e Cambiaso: gli obiettivi in entrata di Giuntoli

Un’eventuale flop in campionato e la mancata qualificazione in Champions League, inoltre, avrebbero delle implicazioni importanti sulla rosa e su diversi big della Juventus. Tra questi spicca Kenan Yildiz, più volte dichiarato incedibile dalla dirigenza della Continassa.

La posizione del Dt Giuntoli sul talento turco rimane tale, ma la situazione potrebbe cambiare senza la partecipazione alla massima competizione continentale e di fronte a un’offerta dalla Premier di almeno 80 milioni di euro. Presente e futuro sotto la Mole, ma la partecipazione in Champions diventa fondamentale per blindare il numero dieci anche con un altro rinnovo contrattuale per adeguarne l’ingaggio. A maggior ragione il piazzamento tra le prime quattro sarà fondamentale per la permanenza di Kolo Muani alla Juve, con Giuntoli che ha iniziato già a sondare il PSG per la conferma in maglia bianconera dell’attaccante francese. Chi invece in attacco è destinato all’addio è Dusan Vlahovic, che ormai non è più centrale nei progetti della ‘Vecchia Signora’ come dimostrano le ultime esclusioni.

Insieme al serbo un altro big in odore di cessione è Cambiaso, sempre sul taccuino di Guardiola per il Manchester City. Doppia cessione da circa 100 milioni di euro, che unita a quella di Yildiz porterebbe il totale a poco meno di 200 milioni. I prossimi mesi saranno decisivi anche per Douglas Luiz. Il brasiliano sta deludendo e la Juventus potrebbe darlo in prestito per farlo rivalutare ed arrivare ad altri obiettivi in mediana. Uno tra Tonali ed Ederson, in questo scenario, sono i nomi cerchiati in rosso nell’agenda di Giuntoli in quel ruolo, mentre per l’attacco gli occhi sono puntati sull’altro atalantino Lookman.