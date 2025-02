Kolo Muani è la priorità di Giuntoli: maxi scambio tra Juventus e PSG

L’attaccante della nazionale francese ha avuto un impatto devastante con la maglia bianconera: il pianto di Giuntoli per la conferma

Le gerarchie sono cambiate nell’attacco della Juventus. Randal Kolo Muani è planato nel mondo bianconero dopo l’ultimo mercato invernale, prendendosi subito la scena a suon di gol decisivi per la squadra di Thiago Motta.

Media fantascientifica per l’attaccante francese, che segna ogni 52 minuti con la casacca della ‘Vecchia Signora’. Già 5 reti in campionato e la fiducia totale di Motta, che lo sta preferendo puntualmente a Dusan Vlahovic. Il serbo è ormai una riserva di lusso e dopo le esclusioni in Serie A è destinato alla panchina anche nel primo round dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. L’ex Fiorentina venerdì scorso è rimasto a guardare a bordocampo per tutti i 90 minuti della sfida vinta sul campo del Como, decisa proprio dalla doppietta di Kolo Muani.

Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro per Kolo Muani: Vlahovic o Douglas Luiz a Parigi

Thiago Motta ha provato a spegnere i ‘chiacchiericci’ sul conto di Vlahovic, anche se il minutaggio del numero nove è piuttosto evidente dopo l’arrivo sotto la Mole del centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain.

Il nazionale serbo è sempre meno centrale nel progetto bianconero e a fine stagione rischia seriamente di lasciare la Juve. I discorsi per il rinnovo sono in alto mare e senza l’intesa sul nuovo contratto la dirigenza della Continassa cercherà di venderlo al migliore offerente. Il Dt Giuntoli punterà a incassare almeno 30 milioni di euro, evitando così il rischio di perdere a parametro zero il giocatore. La ‘Vecchia Signora’ vuole rivoluzionare l’attacco e punta in primis a confermare Kolo Muani alla corte di Thiago Motta, senza perdere di vista altri profili per il reparto offensivo come Jonathan David, Osimhen e Zirkzee.

Giuntoli nella trattativa con il PSG per l’attaccante classe ’97 – fuori dai piani di Luis Enrique sotto la Tour Eiffel – potrebbe mettere sul tavolo un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2026, con una spesa complessiva intorno ai 50 milioni di euro. Inoltre, la Juve valuterebbe un eventuale inserimento nell’operazione dello stesso Vlahovic o di Douglas Luiz, con il centrocampista brasiliano che si gioca la permanenza a Torino nei prossimi mesi.