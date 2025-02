Lookman e Lucca hanno fatto discutere per i recenti rigori calciati: scopri la classifica dei 5 migliori specialisti ancora in attività in Italia

Una settimana di casi, quelli che Ademola Lookman e Lorenzo Lucca hanno scatenato con i rispettivi rigori calciati in Champions League contro il Brugge e in campionato contro il Lecce. L’attaccante dell’Atalanta, a segno con 4 tiri dal dischetto in tutte le competizioni, da quando è approdato in Italia, ha clamorosamente sbagliato.

Ne è conseguita una polemica con Gian Piero Gasperini, che lo ha accusato di essere uno dei peggiori rigoristi mai visti in carriera. Da lì, la lettera dell’attaccante e un rapporto non più così idilliaco.

Il centravanti dell’Udinese, invece, ha strappato il pallone delle mani dei compagni, scegliendo di calciare dagli 11 metri al posto di Thauvin. Lite in campo, gol, e Runjaic che lo sostituisce subito dopo. Sui social si è poi scusato, citando Lucio Corsi, fresco secondo classificato di Sanremo. Abbiamo quindi voluto preparare un focus, sui 5 migliori rigoristi ancora in attività che giocano in Italia tra Serie A e Serie B.

Riccardo Orsolini, il capitano del Bologna

Abbiamo preso in campione le stagioni che vanno dalla 2014-2015 alla 2024-25. Come detto, abbiamo escluso calciatori ritirati o che oggi giocano all’estero. Il primo nome, in ordine crescente, è quello di Riccardo Orsolini. Il capitano del Bologna ha realizzato 13 rigori (non si considerano le competizioni giovanili ndr), sbagliandone solamente 1 in Serie A, lo scorso anno.

Un vero e proprio specialista, che gli permette di finire in questa classifica. Menzione d’onore obbligatoria per Andrea Petagna, che ne ha realizzati altrettanti (13 ndr), ma sbagliandone 4. Per questo motivo abbiamo scelto di dare spazio all’attaccante del Bologna, che ha una percentuale realizzativa maggiore. Quest’anno già due penalty realizzati.

Dusan Vlahovic, lo specialista della Juventus

I tifosi della Juventus si preparano a dire addio a Dusan Vlahovic, diventato un panchinaro dei bianconeri dopo l’arrivo di Kolo Muani, ma il serbo entra di diritto in questa top 5. Tenendo in conto tutte le competizioni e, anche quelli calciati con la maglia della Fiorentina, l’attaccante arriva a quota 22 gol segnati in carriera con i club. Solamente 4 gli errori, di cui 2 nella scorsa stagione.

Quest’anno, fin quando ha avuto l’occasione di calciarli, è stato un cecchino con 5 penalty realizzati su 5. Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà in Premier League, dove potranno sfruttare anche le sue capacità dagli 11 metri per metterlo nelle condizioni di segnare e rilanciarsi in Inghilterra.

Calhanoglu, il rigorista (quasi) perfetto

Uno score impressionante quello che Hakan Calhanoglu può vantare con l’Inter. Prima della sfida contro il Napoli dello scorso novembre, non aveva mai sbagliato un rigore con i nerazzurri. Solamente il palo gli ha impedito di trafiggere anche Meret, che lo ha ipnotizzato. Un errore che non cambia i numeri del turco, praticamente perfetto in carriera con 24 rigori realizzati con i club italiani.

In questa stagione ne ha già messi a segno 4, ma è stato lo scorso anno a farlo volare in questa classifica, con 12 penalty messi a segno. L’Inter, per bissare il successo in campionato, ha bisogno del ritorno al gol proprio del suo centrocampista. Un tiro dal dischetto potrebbe sbloccarlo e permettergli di trascinare nuovamente i nerazzurri.

Paulo Dybala, la joya anche dagli 11 metri

Probabilmente il miglior rigorista ancora in attività in Italia, sicuramente il migliore in Serie A. Paulo Dybala si prende la medaglia d’argento in questa classifica per i suoi 42 rigori segnati con i club dalla stagione 2014-15. Per rendervi ancora più evidente la maestria dell’argentino dal dischetto, vi basti pensare che l’ultimo errore è datato 30 novembre 2021 e quello precedente ottobre 2017.

La Joya ha sbagliato appena 3 rigori negli ultimi 8 anni, realizzandone altri 22 nello stesso lasso di tempo. Un numero mostruoso per l’attaccante della Roma, che in questa stagione ne ha già messi a referto 3, pur non essendo sempre in campo e con i giallorossi che hanno avuto un rendimento molto mediocre nella prima parte di stagione. Un talento come pochi.

Domenico Berardi, il migliore in Italia

Dalla stagione 2014-15, tra i giocatori ancora in attività e che sono tesserati per un club di Serie A o Serie B, nessun calciatore, con i club, ha segnato lo stesso numero di gol su rigore di Domenico Berardi. L’attaccante italiano, ancora in forze al Sassuolo, ha realizzato 52 rigori. Un dato clamoroso per un calciatore che ha avuto anche i suoi lunghi infortuni e che 51 di questi penalty li ha messi a segno tra Serie A e Coppa Italia.

In carriera, con i club, sono stati 8 gli errori. Non sono pochi, ma in proporzione con quelli segnati, la percentuale è bassissima. L’ultimo non realizzato risale all’agosto del 2022. A tutti può capitare di sbagliare, ma se ne metti a referto così tanti, ogni errore passa in secondo piano. In Serie A manca uno specialista come lui, che chissà se il prossimo anno resterà ancora a Sassuolo dopo la quasi sicura promozione.