La Juve accetta l’offerta: 25 milioni per Vlahovic

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista il bomber serbo, ormai ai margini della squadra di Thiago Motta

Altro che frase fatta, è davvero sempre calciomercato. E il protagonista è ancora lui, Dusan Vlahovic, ormai scaricato dalla Juventus. Col Psv settima panchina consecutiva per il centravanti di Belgrado.

In Turchia parlano con convinzione di un affare clamoroso tra la Juventus e il Fenerbahce. Cioè José Mourinho, ad oggi intenzionato a rimanere a Istanbul anche l’anno prossimo.

Tanto che il portoghese sta già programmando la campagna acquisti estiva. Priorità all’attacco, nella fattispecie all’erede di Edin Dzeko. 39 anni il prossimo 17 marzo, al bosniaco difficilmente verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

Erede Dzeko: Mourinho pensa a Vlahovic

Chi al posto dell’ex Roma e Inter? ‘Fanatik’ conferma che ha preso quota negli ultimi giorni la candidatura di Dusan Vlahovic. Mourinho stima il serbo, destinato a lasciare Torino a fine stagione. In bianconero è ormai la riserva di Kolo Muani, che Giuntoli vuole confermare rinnovando il prestito per un altro anno, con probabile diritto/obbligo di riscatto.

Vlahovic è da tempo ai ferri corti con il club, per la nota questione del rinnovo del contratto. Un rinnovo impossibile visto che non vuole abbassarsi l’ingaggio, che salirebbe a 12 milioni in caso di permanenza pure nel 2025/2026. Ma è stata in primi la Juve a decidere di interrompere qualsiasi discorso per il prolungamento, considerato che il classe 2000 non rientra più nei piani futuri.

Mourinho può convincere Vlahovic a trasferirsi in Turchia: 25/30 milioni per il sì della Juve

Vlahovic ha ambizioni elevate – Barcellona, Psg e Premier – ma in realtà non c’è la fila per lui. Così Mourinho puà coltivare speranze di convincerlo a trasferirsi in Turchia, sulla scia dei vari Osimhen e Morata, altri bomber con trascorsi importanti in Serie A e poi passati in Super Lig.

Entrambi hanno firmato con la storica rivala del Fenerhace, il Galatasaray manco a dirlo primo in campionato con 6 punti di vantaggio proprio sulla formazione dello ‘Special One’.

Per ‘Fanatik’ Vlahovic sarebbe alla fine l’unico ostacolo all’operazione. Già, perché la Juventus sarebbe pronta ad accettare un’offerta da 25/30 milioni (la cifra minima per evitare una minusvalenza e quella che potrebbe stanziare il Fener) pur di liberarsi del suo numero 9, scongiurando il rischio di perderlo a zero tra un anno.