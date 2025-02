Lookman al posto di Leao: Juve ribaltata

Il nigeriano lascerà verosimilmente l’Atalanta dopo il botta e risposta con Gasperini: la Juve lo tiene d’occhio, ma c’è un altro intreccio

Sono giorni particolari per l’Atalanta, che dopo la beffa per l’eliminazione in Champions League ha dovuto anche fronteggiare il caso Lookman. Il nigeriano è tornato proprio contro il Brugge da un infortunio, è stato convocato e Gasperini lo ha mandato in campo all’intervallo col risultato ormai compromesso sullo 0-3. Subito un gol dopo 40 secondi scarsi per l’eroe dell’Europa League, poi un’altra chance colossale per tornare definitivamente in partita. Ma dal dischetto l’attaccante sbaglia e nel postpartita il tecnico se la prende con lui.

“Uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto, non mi è piaciuto il gesto di prendersi lui il pallone, non doveva batterlo”, ha tuonato in conferenza. A distanza di un paio di giorni è arrivata poi la nota ufficiale dello stesso Lookman che si è detto ferito e offeso per le parole di Gasperini. Aria di rottura insomma, dopo quella che già qualche mese fa si era consumata e stava portando alla cessione (Arsenal o PSG) del giocatore. A questo punto, l’addio in estate appare quasi scontato. E potrebbe non essere l’unico addio pesante in Serie A tra qualche mese, visto che verosimilmente una tra Juve e Milan potrebbe non andare in Champions. Da una parte Yildiz e Cambiaso sono i principali indiziati insieme a Vlahovic, dall’altra Theo Hernandez e Leao. Il francese poteva andare addirittura al Como, ma lui stesso ha detto no, il portoghese invece resta un cardine dei rossoneri ma di fronte a certe offerte nulla è scontato. E c’è soprattutto una variabile impazzita come il Barcellona.

Il Barcellona punta Lookman: allarme Juve

A tal proposito il ds Deco sta già lavorando per rinforzare l’attacco della prossima stagione e ha sondato diversi nomi di spicco. Tra questi un vecchio pallino come Nico Williams, poi Luis Diaz e appunto Rafa Leao. Tutti però estremamente costosi e quindi complicati da raggiungere soprattutto per un club come quello blaugrana in situazione finanziaria non floridissima. Per questo il Barcellona – come riporta ‘El Nacional’ – starebbe pensando a un piano B, ovvero Ademola Lookman.

Il nigeriano dell’Atalanta piace molto allo staff tecnico e avrebbe un prezzo sicuramente più abbordabile rispetto agli atri tre attaccanti già citati. L’ex Leicester, si legge sul portale catalano, ha già deciso di lasciare Bergamo e la valutazione si aggirerebbe sui 40-45 milioni di euro. Lookman sarebbe perfetto per lo scacchiere tattico di Hansi Flick, che con gli esterni sta costruendo le sue fortune, vedi Raphinha e Lamine Yamal, per questo ha bisogno di più alternative in grado di partire dietro ma anche di giocarsi il posto. Devo avrebbe già preso contatti con l’entourage del nigeriano, in scadenza 2026 e quindi in una situazione potenzialente favorevole per gli acquirenti. Tra questi anche i club italiani, in primis la Juventus e il Napoli che lo seguono da parecchio tempo, oltre alla Premier League e al PSG.