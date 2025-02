Lookman alla Juventus: “Sì per sessanta milioni” | ESCLUSIVO

L’attaccante dell’Atalanta accostato al club bianconero: per realizzare l’affare serve però una cifra importante

Umore opposto a Bergamo e Torino dopo la due giorni di Champions. L’Atalanta è furiosa per il calcio di rigore inesistente concesso al Bruges, mentre la Juventus si gode il successo sul Psv Eindhoven e spera di proseguire ancora la striscia di vittorie.

Atalanta e Juventus potrebbero essere protagoniste anche nel calciomercato estivo. Attualmente fermo per infortunio, Ademola Lookman ha fatto parlare di sé quest’anno con i suoi 14 gol e 7 assist stagionali. L’inglese è stato accostato anche ai bianconeri e anche di questo ha parlato Patrick Iannarelli, giornalista del Corriere dello Sport, nel suo intervento a TiAmoCalciomercato su Youtube.

“Il discorso per l’Atalanta è un po’ particolare – le sue parole sul futuro di Lookman – . Se fossi la Juventus dopo Koopmeiners eviterei, ma questo è un mio parere. A Bergamo sanno che arriveranno a bussare alla porta per Lookman, a prescindere da chi. Verranno valutate le offerte e davanti ad una proposta interessante, immagino superiore ai 60 milioni, può esserci la cessione. È esploso totalmente dall’arrivo a Bergamo e sicuro in molti busseranno alla porta, non solo la Juventus”.

Atalanta, Gasperini via: “Con lo scudetto è possibile”

Iannarelli ha parlato anche del futuro di Gian Piero Gasperini: legato all’Atalanta fino al 2026, per qualcuno potrebbe anche lasciare il club nerazzurro a fine di questa stagione.

“Ogni anno sembra l’ultimo. Non è la prima volta che sembra stanco – le dichiarazioni di Iannarelli – . La sensazione è che la società ha cambiato registro da quando sono entrati gli americani e l’ha presa in mano Luca Percassi che è l’amministratore delegato e sembra aver capito che c’è un vuoto da sfruttare, sia in Italia che in Europa. La sensazione è che se non dovesse riuscire a fare il miracolo tricolore, potrebbe provarci l’anno prossimo con Gasperini. Se, invece, dovesse vincere la mia sensazione è che si prenderà del tempo”.

Tutto quindi ancora da decidere con l’Atalanta che ha ancora da giocare campionato e Champions: due manifestazioni in cui la Dea vuole sorprendere ancora.