Contratto “stracciato” e addio Milan: l’hanno già mandato via

In casa rossonera le sorti sono già state decise: l’addio è l’unica soluzione dopo aver “stracciato” l’accordo

Una stagione con tantissime ombre e pochissime luci. Una stagione che ha visto tanti momenti di difficoltà, come quello vissuto all’inizio della sfida contro il Torino.

Il Milan ha sostanzialmente regalato il vantaggio ai granata nel corso della gara giocata sabato alle 18. Il match infatti si è aperto con la clamorosa autorete di Malick Thiaw, nata su errore di Maignan, che in uscita ha calciato addosso al compagno e il pallone è poi carambolato in porta. Un episodio non nuovo quello dell’estremo difensore francese, che nel corso della stagione ha collezionato diversi errori, non ultimo quello contro il Feyenoord nella gara d’andata che ha pesato e non poco sulla mancata qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Champions League.

E sui social, in particolare su X, i tifosi rossoneri si sono scatenati. C’è chi ormai vede Maignan come un “pericolo numero uno”, c’è chi invece, guardando al futuro, chiede di “stracciare il contratto” in ottica rinnovo. Vi abbiamo raccontato come l’accordo per il prolungamento contrattuale del portiere sia sostanzialmente raggiunto, ma per qualche tifoso rossonero la notizia non sembra essere così positiva. E a fianco di chi chiede che l’accordo venga stracciato, c’è invece chi pensa che un po’ di panchina potrebbe fare bene al portiere transalpino “perché non ci sta con la testa”.

#Maignan è un altro che dovrebbe essere messo a riposo perché è evidente che in questo frangente non ci sta con la testa.

E mister #Conceicao dovrebbe intercettare prima di tutti gli altri certe difficoltà dei suoi ragazzi e porvi rimedio.@acmilan #TorinoMilan #ACMilan — Fabrizio Tomasello (@radioradiomilan) February 22, 2025

Che frittata.

Inconcepibile prendere un goal così.#Maignan un altro che ormai è totalmente scoppiato,ai livelli del connazionale #TheoHernandez !

Altro che rinnovo a 5mln…

Stracciate tutto e vendetelo! #TorinoMilan — Alec Brown Contini (@AlecContiniUSA) February 22, 2025

#Maignan è diventato il nostro pericolo numero uno.#TorinoMilan — Luca Pasquin (@luca_pasquin) February 22, 2025

Si può dire che quest’anno #Maignan ne sta combinando una dietro l’altra?#TorinoMilan — PaTos (@Pa_Tos83) February 22, 2025

E se da un lato c’è chi la prende con ironia, sottolineando l’abilità del portiere francese nel fare assist (stavolta però per gli avversari), c’è anche chi sostiene, come il giornalista Alessandro Jacobone, che il portiere transalpino avrebbe bisogno di un “lavorare di più”.