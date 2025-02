Una maledizione colpisce il Napoli di Conte: nuovo infortunio in difesa

Ancora un infortunio, ancora una volta un difensore, ancora una volta un terzino sinistro: il calciatore del Napoli alza bandiera bianca

Emergenza infortuni nella rosa del Napoli in vista dei prossimi incontri. E tra poco più di una settimana ci sarà al Diego Armando Maradona la sfida Scudetto contro l’Inter, ma la formazione è in difficoltà a causa delle defezioni.

Una maledizione colpisce il Napoli di Conte a pochi giorni dalla trasferta di Como: nuovo infortunio tra i titolari del prossimo incontro. Infatti, il mister dovrà fare a meno anche di Pasquale Mazzocchi, fermato da una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Il difensore napoletano era rientrato nel giro dei titolari dopo gli infortuni di Olivera e Spinazzola. Nelle ultime due gare di campionato è sceso in campo dal primo minuto, in un ruolo non propriamente suo, visto che è stato schierato sulla corsia di sinistra. La catena mancina del Napoli in questo momento è sollecitata da continui problemi. Infatti, oltre ai difensori, c’è persino l’infortunio serio di Neres, il quale resterà probabilmente fermo fino alla prossima sosta per gli impegni della Nazionale.

Como-Napoli, come gioca Conte senza Mazzocchi

Così, anche Pasquale Mazzocchi non sarà dei convocati per la trasferta al Sinigaglia e dovrà saltare Como-Napoli. Il giocatore, fa sapere il club azzurro, ha già cominciato l’iter riabilitativo e sarà out per diverse settimane.

Ad ogni modo, Spinazzola sta recuperando la condizione per essere convocabile in vista di Como-Napoli. In questi giorni Conte aveva valutato l’ipotesi di schierarlo nel suo suolo, nel centrocampo a cinque, sulla corsia di sinistra. Ora, più che un’ipotesi, sarà una necessità, visto che il mister non ha altre pedine a disposizione. Sempre che Leonardo dia l’ok al suo ritorno in campo.

Anche Olivera, out nell’ultimo mese per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra (stesso infortunio di Mazzocchi), potrebbe tornare tra i convocati per domenica. Le sue condizioni sono da valutare, ma difficilmente il fisico può garantire a mister Conte una tenuta da novanta minuti. L’obiettivo è averlo poi a completa disposizione per il prossimo weekend.

Dunque, il Napoli tornerà ad utilizzare il 3-5-2 visto contro la Lazio, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno tra i tre centrali; nel centrocampo a cinque, Politano e Spinazzola sulle corsie, Lobotka in regia e McTominay-Anguissa mezzali. Particolare attenzione al camerunense, diffidato, che con un giallo salterebbe il prossimo incontro di campionato contro l’Inter. In attacco, Conte confermerà Raspadori e Lukaku.