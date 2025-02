Thiago Motta non confermato, Zidane alla Juventus: la scelta è stata fatta

L’allenatore bianconero potrebbe non restare al termine della stagione e si sceglie il possibile sostituto: il francese è tra i favoriti

Fuori dalla Champions, fuori (salvo clamorose rimonte) dalla corsa scudetto. La Juventus ha fallito i due grandi obiettivi stagionali e, anche se la società fa passare la linea del nuovo corso che ha bisogno di tempo, inevitabilmente la posizione di Thiago Motta finisce in discussione.

Un dato di fatto che servono i risultati al tecnico bianconero per strappare la riconferma e i risultati, arrivati a questo punto, vogliono dire soltanto una cosa: qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto è il minimo sindacale perché Thiago Motta possa pensare di essere l’allenatore della Juventus anche il prossimo anno.

Classifica alla mano, l’obiettivo non è proprio semplicissimo ed allora si può anche pensare che la Juventus cambi tecnico in estate: ma chi sarà il prescelto in caso di ribaltone bianconero? Una risposta l’hanno data gli utenti di Calciomercato.it che hanno partecipato al sondaggio pubblicato sul nostro profilo X.

Calciomercato Juventus, Zidane per il post Motta

La domanda posta ai nostri utenti è stata la seguente: Juventus eliminata dalla Champions League: in caso di mancata conferma di Thiago Motta, su quale allenatore dovrebbero puntare i bianconeri?

Tra le risposte quella che ha preso il maggior numero di voti è Zidane con il 60,4%. Un vero plebiscito: il francese ha staccato Gasperini che si è fermato al 22,9%, mentre Mancini (10,4%) e Xavi (6,3%) non sono praticamente presi in considerazione. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è stato un incontro informale tra lo stesso Zidane e Giuntoli con il Football Director che avrebbe sondato la disponibilità del tecnico transalpino in caso di ribaltone in panchina.

Zidane è da tempo è considerato il successore più probabile di Didier Deschamps alla guida della Francia. Anche l’attuale ct lo ha indicato come il nome migliore per la sua sostituzione quando, dopo il mondiale 2026, lascerà la guida della Nazionale: “È un candidato valido e naturale, poi bisognerà vedere ciò che vorrà fare lui”. Tra le possibilità a sua disposizione ci sarebbe anche la Juve: il popolo di X lo ha scelto come profilo giusto per il dopo Thiago Motta