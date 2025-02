Serie A, cinque squadre per un posto Champions: ecco chi favorisce il calendario

Saranno cinque i club che lotteranno per un posto nella prossima Champions League: ecco quale squadra è favorita dal calendario

Le recenti eliminazioni di Juventus, Milan e Atalanta hanno fatto crollare l’Italia nel ranking UEFA. Con ogni probabilità, la Serie A potrà qualificare solo 4 squadre alla prossima Champions League e non cinque come successo per questa stagione. Degli 8 club impegnati in tutte le competizioni europee, solamente 4 continueranno il percorso nelle prossime settimane: Inter in Champions, Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League.

Inghilterra e Spagna sono più avanti con i punti nel ranking, questo vuol dire che per la prossima Champions League, bisognerà rientrare nei primi 4 posti in classifica nel campionato italiano. Napoli e Inter sono praticamente certe del pass, mentre l’Atalanta non può permettersi altri scherzi per tenere salda la sua terza posizione. Il quarto posto sarà conteso da Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna. Più dietro la Roma, che spera in un mezzo miracolo in Europa League per ottenere una qualificazione inimmaginabile a inizio stagione.

Abbiamo voluto, quindi, soffermarci sul calendario delle 5 squadre coinvolte nell’accesissima corsa alla prossima Champions. Restano 13 partite di campionato da giocare, con Milan e Bologna che avranno da recuperare anche lo scontro diretto e hanno quindi ancora un asterisco in classifica. Chi avrà il percorso più semplice? E chi quello più complesso? Lo abbiamo valutato con delle l’ausilio delle stelline.

Juventus, un calendario alla portata dei bianconeri

Si parte, ovviamente, con la Juventus, la squadra che attualmente occupa il quarto posto in classifica con 46 punti, gli stessi della Lazio, ma avanti per differenza reti e scontri diretti. I bianconeri avranno un calendario con alcune insidie ancora davanti. Dopo Cagliari e Verona, infatti, ci saranno Atalanta (in casa) e Fiorentina (in trasferta) prima della sosta.

Dal rientro dopo gli impegni delle nazionali, sarà il turno di Genoa, Roma (in trasferta), Lecce, Parma e Monza. Una fase, sulla carta, più abbordabile, con i giallorossi unico vero avversario diretto. A maggio, infine, toccherà a Bologna e Lazio (in trasferta) e infine a Udinese e Venezia. A questi impegni si aggiungeranno sicuramente anche i quarti di Coppa Italia contro l’Empoli. Quello della Juventus appare come un calendario bilanciato, forse il più semplice di tutte le contendenti al quarto posto.

Difficoltà calendario Juventus:

Lazio, quanti big match: Baroni chiamato all’impresa

Il calendario della Lazio porrà davanti agli uomini di Baroni un’impresa quasi impossibile. Delle 13 partite rimaste da disputare, i biancocelesti avranno almeno 6 big match, ai quali si aggiungeranno altre partite di assoluto livello. La più abbordabile sulla carta appare proprio la prossima, quella con il Venezia. Da lì in poi toccherà a Milan (in trasferta), Udinese e Bologna (in trasferta) prima della sosta. Tra queste gare, anche i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Al rientro dalle nazionali, sarà il turno di Torino, Atalanta (in trasferta), Roma e Genoa. Un tour de force clamoroso fino a metà aprile. Più tranquille, sulla carta le gare contro Parma ed Empoli, prima del duo Juventus (in casa) e Inter (in trasferta), con il Lecce all’ultima giornata. A tutti questi incontri, si aggiungerà il percorso in Europa League. Da incubo.

Difficoltà calendario Lazio:

Fiorentina, Palladino a caccia della continuità

Montagne russe: può essere definito così il campionato della Fiorentina. La squadra di Palladino è stata in grado di battere l’Inter 3-0, ma di perdere con il Monza ultimo. Di battere due volte la Lazio, ma di cadere in casa contro il Como in maniera rovinosa. I Viola hanno davanti a loro un calendario non impossibile, ma partono al sesto posto con 42 punti, 4 in meno della Juve quarta.

Palladino cerca continuità contro Verona e Lecce nelle prossime due partite, per poi affrontare un poker da incubo tra marzo e l’inizio di aprile contro Napoli (in trasferta), Juventus (in casa), Atalanta (in casa) e Milan (in trasferta). Toccherà poi a Parma, Cagliari ed Empoli, per poi chiudere contro Roma (in trasferta), Venezia, Bologna (in casa) e Udinese. A queste gare si aggiungerà la Conference League. Non si può più sbagliare per credere ancora nel sogno.

Difficoltà calendario Fiorentina:

Milan, serve una scossa: il calendario non aiuta Conceiçao

La terribile eliminazione in Champions League contro il Feyenoord va dimenticata in fretta, ma il calendario non dà un assist a Conceiçao. Il tecnico portoghese è chiamato a dare una scossa al Milan, che si ritrova al settimo posto con 41 punti, ma con una partita in meno da giocare. Dopo la sfida al Torino in programma il prossimo weekend, i rossoneri recupereranno proprio la sfida rimandata contro il Bologna (in trasferta), potendo così guardare la classifica reale.

A quel punto spazio a Lazio (in trasferta), Lecce e Como prima della sosta. Al rientro saranno in programma le partite con Napoli (in trasferta), Fiorentina (in casa), Udinese, Atalanta (in casa) e Venezia. Il mese di maggio prevedrà Genoa, Bologna (in trasferta), Roma (in trasferta) e Monza. A queste gare si aggiungerà anche la Coppa Italia. Non un percorso così semplice.

Difficoltà calendario Milan:

Bologna, a Italiano servirà un miracolo

L’aggettivo giusto è impresa. Questa servirà al Bologna di Italiano per rientrare nelle prime quattro. Il calendario dei rossoblu, infatti, è estremamente complicato. Dopo la sfida al Parma e il recupero contro il Milan, toccherà a Cagliari e Verona. Sono queste le gare dove gli emiliani dovranno fare punti per rimanere in scia, perché ad aprile il livello di difficoltà si alzerà enormemente.

Dopo la Lazio (in casa) e il Verona, arriverà la sosta, ma al rientro toccherà a Napoli (in casa), Atalanta (in trasferta), Inter (in casa) e Udinese. A queste partite si aggiungeranno, nello stesso periodo, le semifinali di Coppa Italia. A maggio, infine, spazio a Juventus (in casa), Milan (in trasferta), Fiorentina (in trasferta) e Genoa. Con 41 punti in classifica e una partita in meno, il Bologna dovrà compiere un miracolo.

Difficoltà calendario Bologna: