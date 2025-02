La Spagna scappa via nel ranking, brutte notizie per Juve e Milan

Il punto della situazione dopo tre giorni di calcio europeo. L’Italia paga il disastro in Champions League: il punto della situazione

Sono stati due giorni davvero terribili per l’Italia del calcio. Martedì il Milan è stato eliminato per mano del Feyenoord, dopo essere passato in vantaggio con Santi Gimenez. La giornata è diventata ancora più nera con il ko dell’Atalanta, fatta fuori dal Club Brugge.

Dopo la vittoria dell’andata, c’erano buone possibilità che la Juventus salvasse, almeno in parte, il calcio nostrano, ma così non è stato. Gli uomini di Thiago Motta sono stati eliminati dal Psv Eindhoven dopo aver giocato i tempi supplementari.

A Madrid nel frattempo, il Real di Carlo Ancelotti batteva il Manchester City, permettendo alla Spagna di mettere altro fieno in cascina per la corsa al secondo posto stagionale nel Ranking Uefa. Un secondo posto, che come il primo, permette di qualificare cinque squadre in Champions, attraverso il campionato.

Europa amara per l’Italia: il punto sulla corsa al 2° posto nel ranking Uefa

L’Inghilterra è in fuga, con 20.892 punti e con ancora sei squadre presenti in tutte le competizioni europee. Al secondo posto troviamo la Spagna, che porta gli ottavi di Europa e Conference League anche la Real Sociedad e il Betis. Sono così 19.035 i punti, quasi uno in più dell’Italia (18.187), alla quale non basta chiaramente il successo della Roma.

La Serie A resta aggrappata e farà il tifo per Inter, Fiorentina, Lazio e appunto per i giallorossi, ma il secondo posto è sempre più lontano, considerando che anche la Spagna potrà contare su ben sei team.

Non è per nulla una buona notizia, dunque, per i viola e i biancocelesti che sono in lotta in campionato per qualificarsi alla prossima Champions League, come la Juventus, il Milan e il Bologna. Considerando Inter, Napoli e Atalanta che hanno un buon vantaggio, sono ben cinque le squadre che si giocheranno l’ultimo pass per l’Europa che conta.