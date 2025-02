Conceicao non ci sta: il tecnico contro le bugie su Pulisic | CM.IT

Il punto della situazione in casa rossonera dopo una settimana davvero pesante: il tecnico portoghese prende posizione

Il Milan di Sergio Conceicao è pronto a ripartire, dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il tecnico portoghese e la sua squadra hanno dovuto fare i conti, però, con una settimana davvero pesante. Oltre a Theo Hernandez, infatti, è finito nel mirino della critica anche lo stesso mister.

Per molti l’avventura dell’ex Porto sarebbe già al capolinea a prescindere dai risultati. Ma nella giornata di ieri si è andato oltre, con le notizie sulla presunta lite con Christian Pulisic. Una lite che avrebbe addirittura portato l’americano a chiedere la cessione, qualora il tecnico venisse confermato. Quanto scritto ha fatto arrabbiare il Milan, che ha preso posizione, smentendo ed etichettando il tutto come una bugia. Poi è stato lo stesso Christian Pulisic a dire la sua, spazzando via ogni dubbio, con dichiarazioni chiare e nette.

Milan, Conceicao deluso

Quanto scritto in queste ultime ore ha chiaramente coinvolto Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese è rimasto alquanto deluso da tutto.

La delusione è ovviamente legata alle notizie ritenute cattive e bugiarde. Il mister prima della conferenza ha ribadito come la storia su Pulisic non sia vera. L’americano, d’altronde, ha sempre fatto parlare di sé essendo un calciatore che non si lamenta mai e che si allena al massimo. Va detto, inoltre che l’ex Chelsea ha giocato in sacrificio per un piccolo problema.

Il rapporto tra il mister e il gruppo è ottimo, nonostante il suo carattere lo porti ad essere spesso duro con i giocatori, che hanno però speso spesso belle parole nei suoi confronti. Conceicao non può certo nascondersi: i problemi ci sono e sono sotto gli occhi di tutti.

il passaggio a vuoto in Champions ha portato il tecnico, ad essere messo in discussione. È evidente che bisognava certamente fare di più, ma negli ulti 10 anni, fa notare Conceicao, una sola volta il Milan ha superato gli ottavi. Contro il Feyenoord a pesare sono stati sicuramente gli episodi, come ribadito davanti le telecamere, ma fare meglio sarebbe dovuto essere un obbligo.