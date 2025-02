Futuro Conceiçao e nuovo DS: ennesimo intreccio Juve e Milan

Milan sotto esame: primo a essere a rischio l’allenatore Conceicao, tanti cambiamenti nel club inclusa la dirigenza

Il Milan ha inaugurato una due giorni di Champions League davvero disastrosa per le squadre italiane, uscendo dall’Europa per mano dal Feyenoord in una gara rocambolesca a San Siro. Ma il fatto che anche Atalanta e Juventus abbiano seguito la stessa sorte non può essere certo una consolazione, anzi, per il Diavolo.

Adesso, c’è da guardare subito avanti o almeno provarci, tentando di dare un senso alla stagione. Per i rossoneri, rimangono il campionato e la Coppa Italia, in cui si dovrà ottenere il massimo. In Serie A, soprattutto, occorre andare all’assalto del quarto posto, per ritornare nell’Europa che conta. I risultati europei delle squadre italiane nel loro complesso, del resto, riducono anche di molto le possibilità che anche per il prossimo anno l’Italia possa contare su cinque squadre in Champions.

Insomma, il Milan di Conceicao dovrà cambiare marcia, eccome. Il tecnico portoghese sa di dover accelerare e centrare l’obiettivo minimo per garantirsi la riconferma. Ma non è l’unico a rischiare il posto, tutt’altro. I rossoneri possono vivere un’altra rivoluzione, dopo quella di gennaio, coinvolgendo anche tanti big.

Milan, rivoluzione annunciata con e senza Champions: cosa succede con Theo Hernandez, Leao e altri big

Cambiamenti che potrebbero anche non dipendere dal raggiungimento o meno della Champions League. A partire dal caso Theo Hernandez, destinato a dire addio a luglio, a prescindere da tutto. Il francese potrebbe essere seguito anche da molti altri giocatori.

Riflessioni da fare anche sul futuro di Rafa Leao, che continua a non avere la giusta continuità. Con il Milan e il diretto interessato che potrebbero essere tentati da una offerta congrua, in termini di cartellino e ingaggio, che potrebbe giungere da qualche top club europeo o dall’Arabia. E oltre a lui, sono in tanti i giocatori su cui si riflette in termini di conferma o di possibile addio.

Sembrano essere corpi estranei in casa giocatori come Loftus-Cheek e Chukwueze, l’inglese alle prese con continui infortuni e il nigeriano già a un passo dalla cessione a gennaio. Come lo era stato Tomori, altro calciatore decisamente in bilico e del cui addio si riparlerà. Attenzione anche alla possibile partenza in prestito di Emerson Royal, dopo l’infortunio e l’arrivo di Walker. Quanto ai prestiti in entrata a gennaio, per Joao Felix e Sottil la conferma è tutta da dimostrare.

Potrebbero, poi, esserci dei cambiamenti anche nell’organigramma, con un nuovo direttore sportivo invocato anche da Alessandro Jacobone a Calciomercato.it. I nomi sono quelli di Modesto, Berta, Paratici e Tare, tutti profili di una certa esperienza e desiderosi di rilancio in un nuovo progetto ambizioso e prestigioso.