Theo Hernandez al capolinea: fuori dai piani dopo la multa

L’analisi sul futuro di Theo Hernandez, destinato a lasciare il Milan dopo il patatrac in Champions League: la società lo mette definitivamente ai margini

Sergio Conceicao ci ha messo la faccia, ieri sera, dopo l’uscita del Milan dalla Champions League, difendendo i suoi giocatori e prendendosi le responsabilità per l’eliminazione. Intendendo evitare la crocifissione in pubblica piazza dei singoli, in particolar modo Theo Hernandez. Ma è innegabile che l’espulsione del francese abbia cambiato l’inerzia della gara e indirizzato il doppio confronto a favore del Feyenoord.

Un cartellino rosso arrivato per una doppia ammonizione a dir poco evitabile, prima per una trattenuta a metà campo alla fine del primo tempo, quindi per una simulazione sanzionata in maniera impietosa dall’arbitro Marciniak. Una serata da dimenticare per Hernandez, l’ennesima di una stagione decisamente sotto tono per lui, ma che rischia di essere la più nera in assoluto e di contribuire a scrivere la parola fine sul rapporto tra il giocatore e i rossoneri. Se già negli ultimi tempi sussistevano dei dubbi sulla permanenza del laterale mancino al Milan, con un rinnovo di contratto per Hernandez ancora lontano dalla fumata bianca, quanto accaduto a San Siro con il Feyenoord può segnare una svolta definitiva in negativo.

Milan, decisione presa su Theo Hernandez: a luglio sarà addio

Abbiamo trattato il tema nel corso della trasmissione ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul nostro canale Youtube, con Lorenzo Polimanti ed Alessio Lento. Tratteggiando i contorni di quello che si annuncia come un lungo e inevitabile addio.

L’eliminazione dall’Europa pesa per la maggior parte sulle spalle di Hernandez, una brutta botta per il prestigio e per le casse del Milan. Si conferma il trend di una stagione in cui ci sono tanti picchi in negativo e un notevole nervosismo a caratterizzare le sue prestazioni. E le vicende contrattuali non possono non avere la loro influenza.

La deadline che si può ipotizzare è quella del mese di aprile. Senza rinnovo a quel punto, si andrebbe inevitabilmente a una cessione in estate. Anche perché il Milan aveva preso in considerazione l’offerta del Como a gennaio. Sembra essere scattato qualcosa ad avvicinare sempre di più l’addio, Hernandez continuerà a giocare (dopo aver ricevuto una forte multa, come indicato nelle preferenze dei votanti del sondaggio indetto su Calciomercato.it) per non far deprezzare ulteriormente il suo cartellino e anche perché il Milan non ha alternative. Ma la partenza pare segnata. A meno di non ipotizzare un rinnovo ponte, ma non è l’idea del Diavolo in questo momento. Le cifre di una possibile cessione non dovrebbero andare oltre i 30-35 milioni di euro.