Pazienza finita e bufera Motta: Yildiz nel mirino

PSV-Juve: momenti di tensione sulla panchina bianconera dopo il gol del momentaneo 1-0 degli olandesi firmato da Ivan Perisic. Cosa è successo

Thiago Motta ancora protagonista in qualche modo di PSV-Juve. Dopo il botta e risposta con Cambiaso, successivo all’infortunio di Renato Veiga, il tecnico bianconero ha avuto uno ‘scontro’ con Kenan Yildiz nel momento in cui gli olandesi sono andati in vantaggio grazie al gran gol di Ivan Perisic.

Motta-Yildiz, momenti di tensione: “Quello te lo devi togliere…”

Come riportato da Alessandro Alciato, bordocampista di ‘Prime Video’, “c’è stato un momento di tensione” tra il fantasista turco (in panchina) e l’allenatore italo-brasiliano.

“Yildiz si è alzato per riscaldarsi con uno scaldacollo e Thiago Motta gli ha detto: ‘Quello te lo devi togliere, non si deve sentire il freddo’. Come a dire, questo è un momento caldo della partita, ci hanno appena fatto gol e tu vai a scaldarti in questo modo…

Tifosi arrabbiati con Motta: “Yildiz dovrebbe giocare sempre”

Sui social si sono scatenati, sia sull’episodio che sulla scelta di Motta di far partire Yildiz nuovamente dalla panchina:

Comunque nessuno ha notato che prima del pari non stava facendo entrare Yildiz.

Per me a Motta Kenan non piace e prima delle caterve di infortuni non era titolare, come adesso.

Se ha tutti a disposizione, Kenan è la sua ultima scelta (prima di Vlahovic) — Kolo Muani amore ti prenderó (@megicbocs21) February 19, 2025

Buon primo tempo, anche se a mio modesto avviso uno come #Yildiz dovrebbe giocare sempre. È il giocatore migliore che abbiamo… #PSVJuve — Gianfranco Valenti (@gianfra_valenti) February 19, 2025

Yildiz in panchina per far giocare Nico e Coincecao ma come cazzo si fa dai — Giuventinismo (@giuventinismo) February 19, 2025

Sarò all’antica. Io i fuoriclasse li faccio giocare. E noi abbiamo 1 fuoriclasse che si chiama Yildiz — Guglielmo Belandrelli (@penso_la) February 19, 2025

Kenan Yildiz in panchina Kenan Yildiz — Giuventinismo (@giuventinismo) February 19, 2025

Thiago Motta poteva mettere Savona e Cambiaso terzini, McKennie al fianco di Thuram e Yildiz da 10 e invece li ha stravolti tutti e messo Cambiaso mediano.

Questo allenatore è matto. @juventusfc #psvJUVE 2-1 #UCL — JuveReTweet (@JuveReTweet) February 19, 2025

Thiago Motta è una tragedia.

#PSVJuve — Unicorno ⚪️⚫️ (@theSQUALLOR) February 19, 2025

Thiago Motta sei da esonero #PSVJuve — Francesco Di Luca (@FrancescoDlc16) February 19, 2025

Yildiz entrato al posto di Conceicao

Yildiz è poi entrato al 77′, al posto di Conceicao e dopo il nuovo vantaggio del PSV realizzato da Saibari con protagonista, però, ancora Perisic, uscito poco dopo tra gli applausi di tutto il ‘Philips Stadion’.