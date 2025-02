Juventus, scelto il primo colpo dell’estate: è già bianconero

Pochi dubbi in casa Juventus su chi dovrà essere il primo colpo per il futuro: bianconeri avanti tutta

Molte cose sono cambiate, negli ultimi mesi, nella Juventus, come testimoniato dalle ultime sessioni di mercato. E molte altre sono destinate a cambiare al termine della stagione. La rivoluzione bianconera non è ancora conclusa, tutt’altro.

Come per ogni nuovo ciclo, per i bianconeri sono emerse non poche difficoltà, in questa stagione, ma nelle ultime partite sembra arrivata, finalmente, una svolta. La Juventus ci sta prendendo gusto a vincere e sta accelerando in campionato. Ora, il compito della squadra di Thiago Motta è quello di fare di tutto per arrivare almeno al quarto posto in Serie A e di arrivare fino in fondo nelle coppe, per cercare di portare a casa risultati soddisfacenti e che possano aiutare nel mettere ulteriori basi per un futuro di prestigio.

Si pensa già a quello che sarà il prossimo mercato, con ulteriori innesti per rendere la rosa sempre più competitiva ad altissimi livelli. L’ambiente, da questo punto di vista, pare aver già scelto quello che sarà il primo rinforzo della stagione 2025/2026.

Juventus, tutti pazzi per Kolo Muani: sarà il primo giocatore da riscattare

L’impatto di Kolo Muani è stato notevole, l’attaccante francese ha portato in dote entusiasmo e gol, cambiando il volto della squadra. E non stupisce che si pensi a ripartire proprio da lui.

Nel consueto sondaggio indetto dalla redazione di Calciomercato.it sui social, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale dei giocatori in prestito andrebbe riscattato prioritariamente. Poche sorprese nello scoprire che il più votato è stato largamente Kolo Muani, con il 63,6% delle preferenze, rispetto a Sergio Conceicao e Renato Veiga.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨La #Juventus e i prestiti secchi: #Veiga, #Conceicao e #KoloMuani sono diventati subito molto importanti per #Motta. Chi di loro dovrebbe provare a riscattare per primo in vista della prossima stagione?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 18, 2025

La Juventus proverà comunque a riscattare tutti e tre i giocatori, con un investimento da 100 milioni di euro, come abbiamo raccontato. Da qui si riparte per costruire una grande Juve, in grado di giocarsela contro chiunque e di puntare veramente in alto.