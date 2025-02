Juventus scatenata sul mercato: triplo colpo da 100 milioni

I prossimi scenari di calciomercato in casa Juventus: per i bianconeri spesa da 100 milioni di euro per tre rinforzi da urlo

Ci sono, eccome, motivi per sorridere in casa Juventus, dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter. Un successo pesante e prestigioso di per sé, che però va in aggiunta a iscriversi in un momento decisamente positivo sul campo per i bianconeri, visto che per la prima volta in questa stagione la squadra di Thiago Motta ha vinto ben quattro gare di fila. E a questo punto, non intende certo fermarsi qui, anzi.

La vittoria con i nerazzurri significa filotto di tre successi in campionato e aggancio alla Lazio in quarta posizione, in una corsa Champions che sta entrando sempre di più nel vivo. Una crescita visibile, ribadita anche dal fatto che nel girone di ritorno, per adesso, soltanto la Roma ha fatto più punti dei bianconeri.

Ci sono tutti i presupposti per una seconda parte di stagione da protagonisti in tutte le competizioni, con la speranza, per Motta e soci, di iniziare già da domani con il match di ritorno in Champions League contro il Psv Eindhoven. C’è la volontà di mettere le basi per un futuro importante e questo passa, naturalmente, anche dal mercato. Pagano già i risultati del mercato di gennaio e per Giuntoli e i suoi collaboratori non è finita qui. Si guarda alla prossima stagione, con un investimento già fissato da 100 milioni di euro per un triplo colpo.

Juventus, il mercato è già iniziato: conferma scontata per Conceicao, Kolo Muani e Renato Veiga

Ne abbiamo parlato in una nuova puntata di ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul nostro canale Youtube, con Riccardo Meloni e con il nostro direttore Eleonora Trotta. Mettendo l’accento sull’idea di riscattare Kolo Muani, Francisco Conceicao e Renato Veiga.

L’impatto del francese, con cinque reti e l’assist decisivo per la rete del portoghese, è stato notevole. L’esterno già da inizio stagione ha fatto vedere le sue doti e anche il difensore ha subito dato risposte importanti. Motivi per i quali la Juventus vuole assolutamente assicurarseli.

Arrivano feedback molto positivi specialmente su Kolo Muani, per il suo atteggiamento in campo e fuori che ha conquistato tutti. La Juventus sta già cercando un principio di accordo con il Psg per provare a riscattarlo. L’idea è quella di un altro prestito molto oneroso per la prossima stagione, per l’acquisizione definitiva da finalizzare poi nel 2026, una operazione intelligente (da 50 milioni complessivi, nei piani dei bianconeri) anche per la necessità di acquistare un altro attaccante nel momento in cui partirà Vlahovic.

Situazione già indirizzata invece per il riscatto di Conceicao, la Juventus sta cercando di abbassare la cifra richiesta dal Porto di 30 milioni di euro ma un accordo si dovrebbe trovare senza troppi problemi visti i buoni rapporti con i lusitani. Non sarà così facile invece per Renato Veiga. Il difensore si è ambientato molto bene, il riscatto dal Chelsea però sarà abbastanza laborioso dato che il club londinese crede molto nel giocatore. Un tentativo, comunque, verrà fatto con convinzione.