Addio Milan: Theo Hernandez alla Juventus

Le ultime sul futuro del terzino francese, finito nel mirino del club bianconero. Ecco cosa sta succedendo: così il giocatore dice addio al Milan

In serata sono arrivate le scuse di Theo Hernandez, ma dopo l’espulsione di ieri sera, servirà ben altro per riconquistare la fiducia dei tifosi. Il francese sta vivendo una stagione davvero complicata e contro il Feyenoord ha forse toccato il suo punto più basso. Sabato contro il Torino potrebbe finire in panchina. Una panchina che potrebbe aiutare a ricaricare le pile e a riflettere sul momento che sta attraversando.

Theo adesso è chiamato rialzare la testa e provare a mostrare la sua versione migliore. Solo così si può tornare a parlare di rinnovo. Oggi Theo Hernandez è davvero lontano dal Diavolo e in estate, salvo cambi di programma, lascerà il club rossonero per giocare altrove. Il francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e senza un prolungamento, l’addio si renderà inevitabile, anche per poter monetizzare qualcosa.

Milan, la Juve pensa a Theo Hernandez

In passato il Milan avrebbe detto no anche a 70 milioni di euro, ora potrebbe accontentarsi anche di una cifra decisamente inferiore sui 40 milioni, se non addirittura di qualcosa meno. Andrà dunque capito se ci sarà qualche squadra pronta ad investire sul giocatore che per legarsi ad una nuova squadra vorrebbe un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione.

Al Milan, squadra in cui vorrebbe continuare a giocare, si accontenterebbe di una cifra sui 6 milioni di euro netti a stagione, ma senza la volontà di proseguire insieme da parte del Diavolo, cercarsi un altro team sarà inevitabile. A gennaio è stata rispedita al mittente l’offerta del Como, chissà che dall’Italia non arrivi un’altra proposta più allettante. Secondo Edoardo Mecca sul giocatore ci sarebbe la Juventus: “In caso di addio di Cambiaso a giugno, tra i profili che piacciono alla Juve c’è Theo Hernandez”, scrive sul proprio profilo di X