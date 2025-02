Theo Hernandez allo scoperto: “Chiedo scusa, siamo una famiglia”

Le dichiarazioni del terzino francese, protagonista dell’eliminazione del Milan contro il Feyenoord. Le sue parole su Instagram

Fa ancora tanto male l’eliminazione dalla Champions League. In casa Milan nessuno si aspettava di uscire dalla competizione europea più prestigiosa per mano del Feyenoord. Ieri la partita si era pure messa subito in discesa, con il gol di Santiago Gimenez, al minuto di gioco. Il Diavolo, però, non è riuscito a far valere la propria forza, sprecando diverse occasioni da rete.

L’espulsione di Theo Hernandez ha così ribaltato tutto. Gli olandesi hanno pareggiato e hanno strappato il pass per gli Ottavi di finale di Champions. Il francese, inevitabilmente, è finito sotto accusa per un rosso davvero evitabile. Un rosso arrivato per una trattenuta a centrocampo e per una simulazione.

Le scuse di Theo Hernandez

Theo Hernandez ha fatto arrabbiare tutto il mondo Milan e i tifosi, mai come in questa circostanza, hanno perso la pazienza. Il francese sta vivendo una stagione complicata, dentro e fuori dal campo, ma ieri verosimilmente ha toccato il punto più basso.

Ora il calciatore rischia di andare in panchina contro il Torino, dopo aver pagato una multa. Nel frattempo sono arrivate le sue scuse. Sono arrivate un po’ di ore dopo il fischio finale. Ieri sera Theo Hernandez ha lasciato San Siro a testa china, ora le dichiarazioni, che non bastano di certo a placare l’ira dei suoi tifosi: “Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan”.

Scrive Theo Hernandez sul proprio profilo Instagram. Il messaggio è certamente un primo passo, dovuto. Ora serve rialzare la testa davvero sul campo. Solo così può riacciuffare un rinnovo sempre più lontano.