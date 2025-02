“Nico Paz come Soulè”: doppio annuncio di calciomercato

Nico Paz e Soulè, grandi talenti del calcio argentino, coinvolti in un annuncio di mercato che li riguarda entrambi: attenzione al ribaltone

E’ un campionato di Serie A, quello di questa stagione, che di sicuro non sta lesinando emozioni, colpi di scena, prestazioni di alto livello da parte dei giocatori, sorprese gradite e altre meno. Tra le rivelazioni del torneo, c’è sicuramente Nico Paz, il cui talento risplende e sta illuminando l’annata del Como.

Il centrocampista argentino ha grandi qualità, che sta confermando partita dopo partita. Con l’ennesimo gioiello, quello del gran gol contro la Fiorentina, che ha suggellato sul 2-0 il successo esterno degli uomini di Fabregas e importanti passi in avanti nella corsa salvezza. Impossibile non essere conquistati dal classe 2004, che ovviamente ha attirato su di sé l’interesse di molti.

Il Como vuole blindare Nico Paz, ma Inter e Real Madrid, su tutte, pensano a lui. I ‘Blancos’ al momento hanno ancora a favore il diritto di recompra per riportarlo al ‘Bernabeu’, una minaccia che i lariani vorrebbero scongiurare per trattenerlo almeno per un’altra stagione. Con l’interessamento dei nerazzurri campioni d’Italia che non è certo una novità e che trova ulteriori conferme. Con il coinvolgimento inatteso di un altro argentino di talento, Matias Soulè, tornato al gol a sua volta nel weekend.

Inter, Zanetti elogia Nico Paz e Soulè: colpo doppio?

Entrambi sono stati citati da Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, nel corso di una intervista di quest’ultimo concessa ai microfoni di ‘ESPN’.

Ecco le dichiarazioni del numero due del club interista: “Nico Paz al Como sta facendo molto bene, conosco suo padre Pablo per aver condiviso con lui la camera ai Mondiali del 1998. Sta dimostrando il suo valore e facendo la differenza, non è facile al primo anno in Italia. Così come sta giocando bene Soulè“. Chissà che oltre al talento dei lariani, l’Inter non pensi anche al giocatore della Roma, che ha vissuto fin qui una annata piuttosto difficile nella Capitale, con pochi sprazzi di luce.