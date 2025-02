Lautaro Martinez squalificato? La decisione UFFICIALE del giudice sportivo

Arrivano i verdetti del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato: fatta chiarezza definitiva sul caso Lautaro Martinez

Il calendario calcistico, in questa fase della stagione, non lascia tregua e gli impegni, per tutte le squadre, si susseguono. Dopo l’ultimo turno di campionato è già tempo di tornare in Europa per i match di ritorno dei playoff di Champions League, Europa League e Conference League. Ma prima di dedicarsi alla nuova scorpacciata europea, c’erano da chiudere i conti in maniera definitiva con la 25esima giornata di Serie A, turno che ha dato dei verdetti importanti in campo e per il quale se ne attendevano altri, altrettanto fondamentali, al di fuori.

Come sempre, per mandare in archivio il weekend di campionato, si attendevano i verdetti del Giudice Sportivo. Mai attesi come questa volta, visto che, sullo sfondo, teneva banco il caso Lautaro Martinez. L’attaccante argentino era stato inquadrato pronunciando possibili espressioni blasfeme, che avrebbero potuto costargli una squalifica. Ma come avevamo già spiegato sulle pagine di Calciomercato.it, in assenza di un audio che potesse togliere definitivamente i dubbi e con le sole immagini del labiale, si prevedeva che per Lautaro Martinez non sarebbe scattata la prova tv.

E in effetti, così è stato. All’interno del comunicato del Giudice Sportivo, nessun riferimento a Lautaro e nessun provvedimento preso. Il capitano nerazzurro potrà essere regolarmente schierato da Simone Inzaghi nelle prossime giornate di campionato, a cominciare dal prossimo match casalingo con il Genoa, per poi mettere nel mirino Napoli-Inter, scontro diretto che nel primo weekend di marzo dirà molto sul prosieguo del campionato e sugli equilibri in vetta alla classifica.

Come previsto, in vista del big match del ‘Maradona’, si ufficializzano due piccoli allarmi sia per Antonio Conte che Simone Inzaghi. Entrano in diffida sia Anguissa che Barella, che dunque nel prossimo turno dovranno fare attenzione a non essere ammoniti, se non vorranno essere squalificati. Quanto agli squalificati effettivi per la 26esima giornata, che avrà luogo nel prossimo fine settimana, a essere fermati per un turno sono stati Leoni, Bradaric, Gosens, Izzo, Masina e Rovella.