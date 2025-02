Juve, dalla Spagna: tutto pronto per Zidane, ha realizzato il suo sogno

Il tecnico francese sta già lavorando per il suo nuovo incarico. In carriera, finora, ha allenato soltanto il Real Madrid, col quale ha vinto 11 trofei

Zidane sta per tornare in panchina. Non manca tanto e nemmeno poco, ma in Spagna lo danno per certo. Si parla di accordo raggiunto, con il tecnico francese che sta già lavorando sottotraccia per il suo nuovo incarico.

Juventus, Zidane allenerà la Francia

Niente Juventus, nonostante il blitz recente a Torino e l’incontro informale con Giuntoli. A meno di clamorose sorprese il futuro di ‘Zizou’ sarà alla guida della Francia. Per il ‘Mundo Deportivo’ è tutto fatto tra l’ex fuoriclasse bianconero e la Federcalcio transalpina. L’accordo nell’aria da tempo, e in qualche modo era stato ventilato da Deschamps.

CT dei ‘Bleus’ dal 2026, dopo il Mondiale e l’addio di Deschamps

“Zidane al mio posto? È un candidato molto valido, bravo e naturale, poi bisogna capire cosa vuole lui e quale sarà la decisione del presidente”, aveva detto giorni fa Deschamps dopo aver annunciato l’addio ai ‘Bleus’ nel 2026, al termine del Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti.

Zidane realizza il suo sogno: diventare commissario tecnico della Francia

Per la fonte catalana, “Zidane sta già lavorando con la Federazione calcistica francese per garantirsi che tutto sia in linea con i suoi desideri, una volta che subentrerà a Didier Deschamps. Avrà un contratto senza una data di scadenza. Non esiste un limite prestabilito nell’accordo raggiunto tra le due parti”.

Così nel 2026 Zidane realizzerà finalmente il sogno della sua carriera, vale a dire diventare Commissario tecnico della Francia. Con la quale, da calciatore, vinse un Mondiale (1998) un Europeo (2000), quest’ultimo battendo in finale l’Italia al golden-gol.

11 titoli con il Real Madrid

Da allenatore ha invece conquistato 11 titoli, tutti alla guida del Real Madrid: 3 Champions League consecutive, 2 Mondiali per Club, altrettanti campionati, Supercoppe di Spagna e Supercoppe europee.