Inter, di chi è la colpa? “Lautaro mi ha fatto pena. Inzaghi mette i giocatori in un angolo”

Continua a far discutere in casa Inter la sconfitta patita domenica sera nel derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta

Brucia, e non potrebbe essere altrimenti, il passo falso dell’Inter contro la Juventus nel derby d’Italia, soprattutto alla luce del pareggio della capolista Napoli dell’ex Antonio Conte contro la Lazio di Marco Baroni.

Adesso i nerazzurri sono a due lunghezze di distanza dalla vetta, ma non è questo quello che preoccupa. Nelle ultime due trasferte, la squadra meneghina ha collezionato due pesanti ko, la prima contro la Fiorentina di Raffaele Palladino con un netto 3-0 nel recupero della quattordicesima giornata interrotta per il grave malore occorso in campo ad Edoardo Bove. Un ruolino di marcia che non può rendere felici i vertici del club che, nella giornata di oggi, chiameranno a rapporto i calciatori e lo staff tecnico per cercare di ricompattarsi in vista dei prossimi importanti impegni.

Ma quello che più preoccupa è la prestazione del secondo tempo, quando l’Inter ha lasciato campo alla Juventus, messo alle strette nella prima frazione di gioco. E nel mirino della critica sono finiti i giocatori e l’allenatore Simone Inzaghi, oltre alla società. “Visto che leggo che Marotta chiama a rapporto la squadra e lo staff tecnico, chiamerà anche chi ha acquistato un portiere di riserva per 13 milioni di euro che ha giocato una partita – le parole del giornalista Gianni Visnadi a ‘Radio Radio’ – Contro la Juventus, soprattutto nel primo tempo, ha sbagliato Inzaghi o Lautaro Martinez che ha fallito due gol clamorosi? Il contropiede di Taremi, è colpa di Inzaghi? Infatti, l’ha tolto per non vederlo più in campo mettendo in campo Thuram che non stava in piedi. Parametri zero su parametri zero, poi prendi un secondo portiere, Josep Martinez, da 13 milioni e spendi 6.5 milioni per Palacios. Quello di cui si sente di più la mancanza è Lautaro, ha fatto 0 gol in campionato contro le prime 7 della classifica. La sconfitta di Torino ha lui come principale colpevole. E all’uscita dal campo abbiamo visto cosa ha detto e fatto, ma probabilmente resterà impunito. A me ha fatto abbastanza pena“.

Inzaghi o Marotta? L’allenatore sotto torchio

Di parere completamente opposto, invece, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Stefano Agresti che scarica la maggior parte delle responsabilità proprio sulla guida tecnica: “Non possiamo negare che l’organico dell’Inter sia di maggiore spessore rispetto a quelle delle altre squadre. Nessuno ha queste riserve in Italia e poche in Europa – dice all’emittente radiofonica – Inzaghi fa giocare sempre gli stessi, gli altri li mette in un angolo. Questa è la sua storia. Calhanoglu e Mkhitaryan non stanno in piedi eppure giocano sempre. La delusione di quest’anno è proprio il centrocampista turco, se lui non va l’Inter non gira”. Dunque, due schieramenti antitetici, ma l’Inter dovrà trovare le forze, fisiche e psicologiche, per poter andare più avanti possibile in tutte le competizioni.