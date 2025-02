Addio Juventus: Vlahovic nella capitale

Novità importanti per il futuro di Dusan Vlahovic, l’addio ai bianconeri è imminente: ecco la squadra in cui giocherà

Il percorso di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato piuttosto accidentato, nonostante al suo arrivo, ormai tre anni fa, a Torino, ci fossero grandi attese e premesse. Il serbo ha messo insieme in bianconero numeri che non si possono definire disastrosi (54 gol in 130 presenze) ma comunque lontani da ciò che si sperava potesse essere il suo impatto. E adesso, siamo sempre più vicini all’addio.

Da tempo, la permanenza del centravanti alla Vecchia Signora appare piuttosto complicata, visto un rinnovo di contratto finito in stallo per la troppa distanza tra domanda e offerta. Nelle ultime settimane, però, è stato chiarito in maniera probabilmente definitiva come il giocatore non sia più nei piani della società. Dopo le numerose panchine consecutive, contro l’Inter non è nemmeno entrato in campo e anzi non è stato nemmeno mandato a riscaldarsi da Thiago Motta. Un segnale inequivocabile sul fatto che la Juventus stia già guardando oltre.

I bianconeri punteranno tutto sul riscatto di Kolo Muani e andranno alla ricerca di un altro attaccante. Per quanto riguarda Vlahovic, si cercherà di ottenere la miglior cifra possibile dalla sua cessione, in estate, a un anno dalla scadenza del contratto. Ci sono delle notizie importanti, a proposito della nuova destinazione del serbo.

Calciomercato, Vlahovic ‘scartato’ da Chelsea e Arsenal: in vantaggio il Tottenham

Da sempre, ci sono per lui estimatori in Premier League. Ma il borsino, rispetto a poco tempo fa, sarebbe improvvisamente cambiato nella sua fisionomia. Si starebbero infatti defilando Chelsea e Arsenal, che sembravano le pretendenti più accreditate.

Secondo quanto riportato Oltremanica da ‘Givemesport’, infatti, sia i ‘Blues’ che i ‘Gunners’ non sarebbero convinti di affondare il colpo per Vlahovic, non essendo sicurissimi che possa trattarsi del colpo offensivo ideale. Ha già mollato, apparentemente, il colpo da un po’ il Manchester United, che intenderebbe rivolgersi ad altri profili per l’attacco. Ecco perché in pole position, adesso, ci sarebbe il Tottenham. Anche se l’operazione potrebbe essere complicata da due fattori. Da capire quanto il serbo voglia rivedere al ribasso il suo ingaggio e quanto sia disposto a giocarsi una maglia da titolare con Solanke, su cui gli ‘Spurs’ continueranno a puntare nella prossima stagione.