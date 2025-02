Thiago Motta non può farne a meno: la Juve spende 100 milioni

La Juventus piega l’Inter e aggancia il quarto posto Champions: arrivano segnali importanti anche in chiave mercato dopo il Derby d’Italia

Magia di Kolo Muani e tocco da biliardo di Francisco Conceicao. La Juventus abbatte l’Inter e anche l’ex Thiago Motta non trattiene la sua gioia in panchina dopo il successo sui campioni d’Italia.

Serata da ricordare per la ‘Vecchia Signora’ e il popolo bianconero, che si gode i nuovi acquisti e un Conceicao nuovamente decisivo come nella sfida d’andata. Assist e dribbling ubriacanti nel pirotecnico 4-4 di San Siro, mentre ieri sera il figlio d’arte con un guizzo ha infilato Sommer e consegnato tre punti di platino alla Juve nella corsa Champions. Esultanza sfrenata e ‘Stadium’ che ribolle di fronte agli acerrimi rivali, con il folletto portoghese premiato come MVP del Derby d’Italia. Conceicao si sta confermando un fattore in maglia bianconera, con Giuntoli che ha strappato un accordo di massima per la conferma del classe 2002 sotto la Mole. Il Dt della Continassa cercherà anche di avere uno sconto dal Porto, rispetto alla clausola da 30 milioni di euro per rilevare il giocatore a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli cala il tris: anche Kolo Muani e Renato Veiga dopo Conceicao

Evidentemente non solo Conceicao, perché a brillare nella notte dell’Allianz Stadium – anche senza timbrare il cartellino dei marcatori – è Randal Kolo Muani.

Il nazionale francese estrae dal cilindro una giocata spaziale, servendo sul piatto d’argento al numero 7 la palla che sblocca il match. Kolo Muani ha avuto un impatto devastante alla Juventus e a suon di gol e prestazioni ha relegato a un ruolo marginale Dusan Vlahovic. Il serbo ha incassato la sesta esclusione consecutiva ed è rimasto per tutti i 90 minuti a guardare i compagni di squadra in panchina. Giuntoli si è già attivato per la permanenza a Torino dell’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain e in primavera si entrerà nel vivo delle negoziazioni. Servono almeno 50 milioni di euro tra il rinnovo del prestito e l’obbligo di riscatto nell’operazione Kolo Muani, che si sta trovando a meraviglia alla Juve.

Come il francese, anche Renato Veiga è in prestito secco alla corte di Thiago Motta e si sta rivelando un rinforzo prezioso per la retroguardia bianconera. La dirigenza della Continassa valuterà nei prossimi mesi un’eventuale mossa per il difensore portoghese legato al Chelsea fino al 2031 e che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.