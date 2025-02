L’Inter brucia le tappe: arriva già a giugno per il Mondiale

Non solo il campo e il calcio giocato: Marotta e l’Inter già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club

L’Inter ha disputato, e perso, ieri sera il derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta, ma adesso c’è da pensare a una stagione che può ancora regalare tutto, con tutti i trofei in ballo, ma che allo stesso modo può anche togliere tutto. La Champions è ovviamente complicata da alzare al cielo, sullo scudetto c’è l’ombra di Conte che resta in testa con due punti e la Coppa Italia – pur da favorita – nasconde sempre qualche insidia. Il tutto si aggiunge a una Supercoppa sfuggita clamorosamente in finale nel derby, per cui Simone Inzaghi è per certi versi obbligato a portare a casa qualcosa.

Nel frattempo, però, la società sta lavorando alla prossima stagione. Se è vero che l’estate scorsa è stata avara di grandi colpi e i più importanti sono quelli a parametro zero (Zielinski e Taremi), a gennaio è stato lo stesso ma la prossima sessione può tornare a essere quella dei grandi investimenti. Marotta e Ausilio dovranno seguire una linea ben precisa, quella dettata da Oaktree, di abbassare l’età media (la più alta in Serie A) della rosa e abbassare parecchio il monte ingaggi. Con i ricavi della Champions e del Mondiale per Club l’Inter spera così di avere una discreta libertà per mettere a segno un paio di acquisti importanti. Ricci e Nico Paz sono i nomi principali mentre è già stato chiuso l’arrivo di Sucic. Servirà sicuramente qualcuno in attacco, visto che non ci saranno più né Arnautovic né Correa che libereranno pure spazio importante nel monte ingaggi. Detto di Paz, c’è un’altra possibilità affascinante, quella ‘interna’.

Pio Esposito convince sempre di più: l’Inter può anticipare il rientro

Sono tanti, per non dire tantissimi, quelli che invocano un ritorno all’Inter di Francesco Pio Esposito. Ma che sia un rientro alla base che si trasformi subito in permanenza. Il giovane bomber sta facendo benissimo allo Spezia in Serie B, sta segnando a ripetizione e anche ieri è finito sul tabellino dei marcatori contro il Modena. Lo score recita 13 reti in 23 partite e una serie di prestazioni abbinate a una crescita importantissime.

In esclusiva a Calciomercato.it il ds dei liguri ha sognato di trattenere Esposito in caso di Serie A, ma sono ancora discorsi prematuri. Anche perché l’Inter dovrà giocare anche il Mondiale per Club a giugno e perderà appunto Arnautovic e Correa. Inzaghi può puntarci per la spedizione americana, senza escludere una permanenza già il prossimo anno in pianta stabile nella rosa nerazzurra. Come terza o quarta punta. Anche se di base nei piani della società c’era quello di cedere il classe 2005 un’altra stagione in Serie A per poi riaccoglierlo in maniera definitiva. La crescita esponenziale di Esposito, unita alla volontà di puntare sui giovani e la necessità di ristrutturare l’attacco dovendo investire pure in altri reparti, può senza dubbio portare l’Inter ad anticipare i discorsi con il bomber che compirà 20 anni proprio nel pieno del Mondiale per Club.